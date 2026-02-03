Επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ: Συνάντηση σήμερα με τον Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο

Συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ θα πραγματοποιήσει την Τρίτη το μεσημέρι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο αμερικανικό Πεντάγωνο, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ουάσιγκτον, όπου συμμετέχει στις εργασίες του Φόρουμ των Δελφών.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ξεχωριστή συνάντηση μεταξύ του κ. Δένδια και του υφυπουργoύ Πολέμου για θέματα πολιτικής Ελμπριτζ Κόλμπι, όπου αναμένεται να συζητηθούν λεπτομερώς θέματα που αφορούν τη διμερή συνεργασία.

Πηγή: skai.gr

