Μητσοτάκης: Προεδρεύει σήμερα σε σύσκεψη για το Εθνικό Απολυτήριο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για το Εθνικό Απολυτήριο, ξεκινώντας τον εθνικό διάλογο για το θέμα.

Στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου ως μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιήσει η κυβέρνηση.

Η πρόταση προβλέπει τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου για να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου και να αναγνωριστεί η αξία του απολυτηρίου στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων.

Ξεκινούν σήμερα, Τρίτη, οι διαδικασίες για την εισαγωγή του Εθνικού Απολυτηρίου, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προεδρεύει σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου στις 12:00. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία σηματοδοτεί και την επίσημη αφετηρία του εθνικού διαλόγου για τις μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πολιτική ως μία από τις βασικές μεταρρυθμίσεις-προκλήσεις για τη νέα τετραετία. Στην ομιλία του είχε επισημάνει: «Πρότασή μας είναι να θεσπιστεί και στην Ελλάδα το Εθνικό Απολυτήριο, ώστε να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου. Να μπορεί να αποκτήσει το δικό του εκπαιδευτικό κύρος, το δικό του βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων».

Οι διαδικασίες για την υλοποίηση του σχεδίου επιταχύνονται, καθώς η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει ήδη προαναγγείλει την εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2027-2028, ξεκινώντας από τους μαθητές της Α’ Λυκείου.

Βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σοφία Ζαχαράκη έκανε γνωστό ότι ο εθνικός διάλογος για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα ξεκινήσει εντός Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου. Παράλληλα, έχει ήδη συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή που επεξεργάζεται τρεις νευραλγικούς πυλώνες: τη δημιουργία της Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, τη συγκρότηση του Εθνικού Σώματος Αξιολογητών και τη θεσμοθέτηση μιας νέας Τράπεζας Θεμάτων.

Στόχος της μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού, είναι η συνολική αναβάθμιση του ρόλου του Λυκείου, με έμφαση σε ένα σχολείο που προσφέρει «περισσότερο χώρο για ουσιαστική μάθηση».

Οι πέντε βασικοί πυλώνες του νέου συστήματος

Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το νέο Εθνικό Απολυτήριο στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες που αφορούν ολόκληρο το εκπαιδευτικό οικοδόμημα και όχι μόνο τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων:

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο : «ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό, κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων».

: «ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό, κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων». Τη σχολική ζωή : «γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο ύλη και εξετάσεις, αλλά μια κοινότητα όπου το κάθε παιδί δικαιούται να συμμετέχει ισότιμα, να μαθαίνει και να ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα».

: «γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο ύλη και εξετάσεις, αλλά μια κοινότητα όπου το κάθε παιδί δικαιούται να συμμετέχει ισότιμα, να μαθαίνει και να ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα». Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών : «με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική στήριξη στο έργο τους».

: «με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική στήριξη στο έργο τους». Τις υποδομές (σχολικές και ψηφιακές) : «που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες όπου και αν ζει ένα παιδί».

: «που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες όπου και αν ζει ένα παιδί». Τη διακυβέρνηση του συστήματος: «με καθαρούς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια».

Η διεξαγωγή του διαλόγου και η σταδιακή εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου αναμένεται να φέρει αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας εκπαίδευσης, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, δίκαιο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα για όλους τους μαθητές της χώρας.

