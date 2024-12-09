Του Μάκη Συνοδινού

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς με δύο νεκρούς και έναν τραυματία, σημειώθηκε στις 10.20 το πρωί στη Γλυφάδα, στην περιοχή της Τερψιθέας.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Λευκωσίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δύο ένοπλοι άντρες εισήλθαν σε κατάστημα και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των τριών θυμάτων.

Στη συνέχεια, τα θύματα, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, βγήκαν τρέχοντας έξω από το κατάστημα με τους δράστες να τους ακολουθούν και να συνεχίζουν την επίθεση πυροβολώντας τους.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν έρευνες, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου υποβάλλεται σε χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα.

Τα θύματα της επίθεσης είναι Τούρκοι κουρδικής καταγωγής.

Στο σημείο της επίθεσης έχουν βρεθεί πάνω από 10 κάλυκες, ενώ η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή δύο ατόμων από την Τουρκία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα περιπολικό της αστυνομίας που βρέθηκε σχεδόν αμέσως στο σημείο της επίθεσης εντόπισε δύο άντρες, που φέρεται να ενεπλάκησαν στο περιστατικό, να τρέχουν προς την Άνω Γλυφάδα, τους οποίους οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και προσήγαγαν.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ ακολούθησαν την πορεία διαφυγής των δύο προσαχθέντων από το σημείο της επίθεσης και εντόπισαν ένα μπουφάν με ένα όπλο.



Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τι είπαν οι μάρτυρες του αιματηρού περιστατικού:

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, αστυνομικές δυνάμεις διεξάγουν έρευνες έχοντας αποκλείσει το σημείο στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ οι μαρτυρίες είναι σοκαριστικές.

Δίπλα ακριβώς από το κατάστημα με τα τυχερά παιχνίδια έχει νηπιαγωγείο και τα παιδιά ήταν έξω με τη δασκάλα τους. Εκείνη πολύ ψύχραιμη, με το πού ακούει τους πυροβολισμούς, αρχίζει να γελάει και λέει στα παιδιά «πέστε κάτω, έχουμε παιχνίδι με βεγγαλικά, κάποιοι γιορτάζουν οπότε ας γιορτάσουμε κι εμείς».

Επίσης, μάρτυρας του φονικού, μιλώντας στις κάμερες είπε ότι ο κόσμος έζησε στιγμές τρόμου καθώς οι πυροβολισμοί έπεφταν δίπλα από τα ταμεία του σούπερ μάρκετ όπου τα θύματα είχαν μπει για να σωθούν. «Ακούσαμε να πέφτουν συνεχόμενοι πυροβολισμοί, πάνω από 30 σφαίρες. Δεν υπολόγιζαν που έπεφταν οι σφαίρες». Η ίδια συμπλήρωσε ότι από την προηγούμενη ημέρα, περίοικοι είχαν δει άτομα ανά τριάδες να κάνουν «περιπολίες» στην περιοχή.

Ακούστε τη μαρτυρία:



