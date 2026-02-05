Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως βασικός πυλώνας της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, με τον ελληνικό Βορρά να αποτελεί τον "νευρώνα" της ενεργειακής και γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής της χώρας.

Η Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί ως ενεργειακή πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, φιλοξενώντας σημαντικές υποδομές όπως το FSRU στην Αλεξανδρούπολη, τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή, τους αγωγούς TAP και IGB, καθώς και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία.

Ο Κάθετος Διάδρομος επιτρέπει τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, προωθώντας την ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια εφοδιασμού, με τη χώρα μας να πρωτοστατεί στον χαρακτηρισμό του ρωσικού φυσικού αερίου που διέρχεται από Τουρκία ως "ρωσικό" εκ προοιμίου, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο.

Σε εξέχοντα ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική αναδεικνύεται η Ελλάδα, με τον ελληνικό Βορρά να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ενεργειακή και γεωπολιτική αρχιτεκτονική της χώρας. Όπως τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του με αφορμή το συνέδριο που διοργανώνει η εφημερίδα «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί πλέον κεντρικό σημείο τόσο για τις ενεργειακές ροές όσο και για τις επενδύσεις του μέλλοντος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι το FSRU στην Αλεξανδρούπολη, ο Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι αγωγοί Hellenic Energy, TAP, IGB και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία, καθώς και το Giga Data Center της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, μετατρέπουν τη Βόρεια Ελλάδα σε ενεργειακή πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Κάθετος Διάδρομος και το μέλλον της ενεργειακής διαφοροποίησης

Αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο, ο υπουργός σημείωσε πως το ελληνικό φυσικό αέριο αποκτά στρατηγική σημασία, καθώς θα μπορεί να φτάνει απευθείας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο στόχος για ενεργειακή διαφοροποίηση και ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού. Επισήμανε, μάλιστα, ότι με πρωτοβουλία της Ελλάδας, πλέον το φυσικό αέριο που διέρχεται από την Τουρκία και τον Turkish Stream θεωρείται εκ προοιμίου «ρωσικό», εκτός κι αν αποδειχθεί το αντίθετο – μια στρατηγική που ενισχύει όχι μόνο τον ενεργειακό, αλλά και τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε επίσης πως τα αποτελέσματα αυτής της ενεργειακής προόδου είναι ήδη ορατά για τον πολίτη. Η νέα ηλεκτρική διασύνδεση με τη Βουλγαρία, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2023, επιτρέπει στην Ελλάδα να εξάγει πλέον ηλεκτρική ενέργεια. Το 2025, η χώρα ήταν καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρισμού με καθαρές εξαγωγές τριών τεραβατώρων, ενώ το 2019 κάλυπτε το 18% των αναγκών της με εισαγωγές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 575 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2023.

Αναπτυξιακή δυναμική και οφέλη για εργαζομένους και κοινωνία

Τα έργα που υλοποιούνται, όπως οι σταθμοί συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ σε Κομοτηνή και Αμπελιά Φαρσάλων – επενδύσεις 134 και 74 εκατ. ευρώ αντίστοιχα – συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι νέες ενεργειακές συμφωνίες, οι εξαγωγές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, αλλά και οι έρευνες για υδρογονάνθρακες, εφόσον ανακαλυφθούν αξιοποιήσιμα αποθέματα, θα αποφέρουν σημαντικά δημόσια έσοδα. Το όφελος αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ποιοτικές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και συνολική ανάπτυξη για το σύνολο της κοινωνίας.

Ενεργειακός κόμβος και εγγύηση ασφάλειας

Όπως υπογράμμισε και ο υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, στη διάρκεια του συνεδρίου, η ταχεία μετατροπή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό ενεργειακό κόμβο ενισχύει την εθνική ασφάλεια. «Όλοι θα ήθελαν να προστατέψουν τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται η ενέργεια», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με πολέμους στην Ευρώπη, η Ελλάδα αποτελεί νησίδα σταθερότητας.

Σύμφωνα με τον κ. Γκιουλέκα, ο γεωπολιτικός χάρτης της Ευρώπης αλλάζει ραγδαία και η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις, επωφελούμενη τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο από την ενεργειακή της αναβάθμιση.

Στρατηγικός εταίρος και αναπτυξιακή προοπτική

Ο Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος της «Μακεδονία Ενημέρωση ΑΕ», επεσήμανε ότι ο κάθετος διάδρομος μετατρέπει την Ελλάδα σε πύλη εισόδου προς τα Βαλκάνια και την Ουκρανία για το φυσικό αέριο και το LNG, αναβαθμίζοντας σημαντικά τη γεωπολιτική της θέση και ενισχύοντας την ενεργειακή αλληλεξάρτηση στην περιοχή. «Ενεργειακές συμφωνίες και νέες υποδομές εντάσσουν την Ελλάδα στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη, όχι απλώς ως διέλευση, αλλά ως στρατηγικός εταίρος», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η Βόρεια Ελλάδα καθιερώνεται πλέον ως ενεργειακός κόμβος με πανευρωπαϊκή σημασία.

Η ενεργειακή μετάβαση χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο όχι μόνο ως τεχνικό ή γεωπολιτικό ζήτημα, αλλά ως μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη Βόρεια Ελλάδα. Σημείωσε ότι έργα στη Δυτική Μακεδονία που ξεπερνούν τα 2.000 μεγαβάτ προσελκύουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, θέτοντας τις βάσεις για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Ταυτόχρονα, η Θεσσαλονίκη με τα μεγάλα πρότζεκτ σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο καθίσταται σημαντικό κέντρο για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι συνθήκες αυτές διαμορφώνουν ένα σταθερό και ανταγωνιστικό ενεργειακό περιβάλλον για την ερχόμενη δεκαετία, με προστιθέμενη αξία, αύξηση επενδύσεων, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω προσέλκυση ευρωπαϊκών κεφαλαίων για την πράσινη μετάβαση.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη.

