Απάντηση σε όλα όσα ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε βάρος της χώρας μας, έδωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η Ελλάδα ως ισότιμο μέλος της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα συντάσσεται με την Ευρώπη και τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό και σε κάθε επιμέρους συζήτηση νομίζω πως όποια απόφαση έχουμε πάρει, είναι στη λογική ότι είμαστε ένα σύγχρονο δυτικό κράτος όπου κάποια πράγματα όπως η στήριξη στον αμυνόμενο δεν μπαίνουν ούτε στο ζύγι ούτε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς σχετικά.

Σημειώνεται πως το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε προχωρήσει σε σκληρή δήλωση εις βάρος της Αθήνας με αφορμή την ελληνική στάση στο θέμα της Ουκρανίας. Σε δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, τις οποίες δημοσιεύει στη σελίδα της στο Facebook η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «με την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (σ.σ. στην Ουκρανία) η Ελλάδα διέκοψε τη συνεργασία της με τη Ρωσία, η οποία είχε οικοδομηθεί κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών. Διαλύθηκε ένα ολόκληρο φάσμα της ρωσο-ελληνικής συνεργασίας, από την πολιτική και την οικονομία έως τον πολιτισμό και τα ανθρωπιστικά ζητήματα».

«Συνεχίζουμε να ακούμε τις επιθετικές αντιρωσικές δηλώσεις και αβάσιμες ρωσοφοβικές κατηγορίες εναντίον μας» πρόσθεσε ο Σεργκέι Λαβρόφ και τόνισε ότι «η Ρωσία δεν θα επέτρεπε ποτέ κάτι παρόμοιο εις βάρος της Ελλάδας».

Η δήλωση Λαβρόφ έρχεται ως απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με φερόμενη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου με τη Ρωσία».

Στην απάντησή του ο Σεργκέι Λαβρόφ μιλά για «νεοφιλελεύθερο ολοκληρωτισμό που βασιλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και κάνει αναφορά στον ελληνικό πληθυσμό που ζει σε εδάφη τα οποία η Μόσχα θεωρεί ρωσικά: «Όμως η Αθήνα δεν τους σκέφτηκε. Δεν έλαβε υπόψη ότι εκεί ζουν τα αδέρφια τους που διατηρούν σχέσεις με την Ελλάδα, έχουν συγγενείς εκεί, και ότι οι ενέργειες της Αθήνας τους προκαλούν έναν κολοσσιαίο αριθμό όχι μόνο προβλημάτων, αλλά και άμεσων απειλών για τη ζωή και την υγεία τους».

Η ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας:

Πηγή: skai.gr

