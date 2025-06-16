«Θα ζητήσουμε εκ νέου ισχυρή εντολή για μία 3η γόνιμη θητεία», τόνισε μεταξύ άλλων, τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως «σχεδιάζουμε να κατακτήσουμε ακόμα περισσότερα και καλύτερα».

«Συνεδριάζουμε σε κομβική συγκυρία για την κυβέρνηση και την παράταξη. Στα δύο χρόνια μετά τη διπλή εκλογική νίκη το ανώτατο συλλογικό όργανο του κόμματός μας καλείται να οργανώσει την πολιτική μας διαδρομή έως τις επόμενες κάλπες. Τότε με το σύνθημα «το είπαμε το κάναμε» θα ζητήσουμε ισχυρή εντολή για μία γόνιμη τρίτη θητεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώνεται πως η συνεδρίαση της Επιτροπής ξεκίνησε με την τοποθέτηση της απερχόμενης γραμματέως του κόμματος Μαρίας Συρεγγέλας η οποία ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό της. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός στην αρχή της ομιλίας του είπε: «Ευχαριστώ τη Μαρία Συρεγγέλα που ως πρώτη γυναίκα γραμματέας κράτησε επί 19 μήνες το τιμόνι του κόμματος».

Ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε για τη θέση του γραμματέα τον Κώστα Σκρέκα τον οποίο χαρακτήρισε έναν «ακλόνητο Νεοδημοκράτη». «Η πρότασή μου είναι ο Κώστας ο Σκρέκας. Ένας ακλόνητος νεοδημοκράτης και ταυτόχρονα ένα έμπειρο, αποτελεσματικό στέλεχος. Είμαι βέβαιος ότι ως γραμματέας της ΠΕ θα εργαστεί με την ίδια προσήλωση», δήλωσε ενδεικτικά.

Ο ίδιος συνέχισε αναφέροντας τις δράσεις της κυβέρνησης τόσο στο φορολογικό επίπεδο, όσο και την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας.

«Ο τόπος δεν έμεινε απλά όρθιος, προχώρησε χάρη σε αυτή την παράταξη και με πρωταγωνιστή κάθε Νεοδημοκράτισσα και Νεοδημοκράτη συμπλήρωσε και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα εξής: Στις 500.000 νέες θέσεις εργασίας, στη μείωση 72 νέων φόρων, τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, στη θωράκιση της πατρίδας με rafale και bhelarra , στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, στο gov.gr, στο 112, στην κατάργηση του ασύλου της βίας στα πανεπιστήμια, στο νέο ΕΣΥ, στην πτώση της ανεργίας, στην αύξηση των αμοιβών, στο χτύπημα κατά της φοροδιαφυγής που εξασφαλίζει οφέλη για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο όπως θα συμβεί με την επιστροφή ενός ενοικίου το Νοέμβριο και θα ενισχυθούν οι συνταξιούχοι, στην ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, στην απόφαση του ΣΤΕ για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, στη στήριξη των δημοσίων πανεπιστημίων, στους διαδραστικούς πίνακες στα σχολεία, στο ψηφιακό φροντιστήριο, στην προσπάθεια στην υγεία όπου έκανε ειδική αναφορά στην παράδοση κατ'οίκον των φαρμάκων.

«Είναι η ίδια η ζωή που απαντά σε όσους μεμψιμοιρούν. Προσθέστε το Μετρό της Θεσσαλονίκης, τα μεγάλα οδικά έργα τα οποία εξελίσσονται, τα καινούργια λεωφορεία, το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα που αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία στη μάχη κατά του χουλιγκανισμού, ο νέος δικαστικός χάρτης, ο θαλάσσιος χωροταξικό σχεδιασμός και οι έρευνες από αμερικανικού κολοσσούς», πρόσθεσε.

«Το κόμμα μας έχει στη φαρέτρα του πολλά επιχειρήματα που αποδεικνύουν την ανάταξη της πατρίδας μας αυτά τα έξι χρόνια. Είναι μια δυναμική τροχιά που απαιτεί συνέχεια με λιγότερα λάθη και με τρόπους που θα εδραιώνουν τις μεταρρυθμίσεις και θα επεκτείνουν την εμβέλειά τους», τόνισε.

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε σε πολέμους «μεγάλης και μικρής κλίμακας, με ενεργειακές ανακατατάξεις», και τόνισε ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης για να αποφευχθούν, όπως είπε, προβλήματα που μας αφορούν άμεσα. Σημείωσε πως «η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να μείνει μακριά λόγω της πολιτικής σταθερότητας και των ισχυρών συμμαχιών.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως «τόλμησαν να αμαυρώσουν την παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή που έφερε στη χώρα τη δημοκρατία για δήθεν απόπειρα κατάλυσής της».

«Να τους χαίρονται οι οπαδοί τους» είπε ο πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για συμμαχία Βελόπουλου-Νατσιού-Κασσελάκη.

Αναφερόμενος στα Τέμπη είπε πως «ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στην κάθαρση είναι αυτός που εξαρχής στήριξε η ΝΔ, ο δρόμος της ανεξάρτητης δικαστικής έρευνας και του φυσικού δικαστή για όποιο πολιτικό πρόσωπο εμπλέκεται».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ξέρει και μπορεί να υπερασπίζεται τα δίκαια της πατρίδας μένοντας πάντα πιστή στις κόκκινες γραμμές της, επιδιώκοντας τα ήρεμα νερά που θα της επιτρέπουν να προοδεύει σε συνθήκες ειρήνης αλλά και φροντίζοντας να κρατά τα ίδια νερά πάντοτε ελύθερα και πάντα γαλάζια.

Δείτε βίντεο:

Αναλυτικότερα οι δηλώσεις του:

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τη Μαρία Συρεγγέλα που κράτησε το τιμόνι της γραμματέως του κόμματος ως πρώτη γυναίκα σε αυτή τη θέση. «Έρχεσαι τώρα να εμπιστευτείς αυτή την ευθύνη στο διάδοχό σου, για τον οποίο η πρότασή μου είναι ο Κώστας ο Σκρέκας. Ένας ακλόνητος νεοδημοκράτης και ταυτόχρονα ένα έμπειρο, αποτελεσματικό στέλεχος. Είμαι βέβαιος ότι ως γραμματέας της ΠΕ θα εργαστεί με την ίδια προσήλωση», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για σκηνικό αντιπολίτευσης που δεν έχει τίποτα να πει για το παρόν και μέλλον. «Αυτή η κατάρρευση με τη ΝΔ να μένει η μόνη σταθερά του πολιτικού συστήματος, δεν έπεσε από τον ουρανό. Οφείλεται στα αδιέξοδά τους. Κυρίως, όμως, οφείλεται στη δυναμική των ιδεών και στην καταλυτική δράση της ΝΔ. Ποια εθνικιστική κορώνα μπορεί να αμφισβητήσει κυβέρνηση που εξοπλίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις;», επισήμανε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι δεν είναι η αντιπολίτευση που ασφυκτιά από μόνη της, αλλά η κυβερνητική πολιτική που της στερεί το οξυγόνο. «Δύναμή μας είναι η ταυτότητά μας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. «Δεν έχουμε ανάγκη από αυτόκλητους συμβουλάτορες. Πολύ περισσότερο από αυτούς οι οποίοι δοκιμάστηκαν σε αυτό το πεδίο χωρίς να έχουν πάρει καλό βαθμό», σημείωσε και αναφέρθηκε σε μία σειρά από δράσεις στην εξωτερική πολιτική και όχι μόνο.

«Ήρεμα νερά, αλλά φροντίζοντας να κρατά τα νερά πάντοτε ελεύθερα και πάντοτε γαλάζια. Αυτή η πατρίδα έχει τη δική της φωνή που σήμερα ακούγεται παντού», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ γίνεται και πάλι επίκαιρη και ζητά τολμηρά βήματα. «Οι μέχρι τώρα κατακτήσεις του τόπου να γίνονται θεμέλια για τις επόμενες. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί ως το 2031. Αυτός ο οδικός χάρτης προς τις εκλογές του 2027 θα έχει 4 προτεραιότητες. Η ενίσχυση της μεσαίας τάξης με λιγότερους φόρους, ενίσχυση του εισοδήματος και αντιμετώπιση του στεγαστικού. Δεύτερον ένα καλύτερο κράτος. Τρίτον, ισχυροποίηση των εθνικών μας θέσεων. Τέταρτον και επιμένω πολύ σε αυτό, την άρση των ανισοτήτων μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά την ενιαία τροχιά ανόδου της Ελλάδος. Όπως σήμερα έχουν εδραιωθεί οι αλλαγές της πρώτης μας θητείας, μέχρι το 2027 θα έχουν εδραιωθεί οι αλλαγές που γίνονται τώρα και μετά θα ανοίξει καινούργιος κύκλος προκλήσεων. Συνταγματική αναθεώρηση, η προεδρία της ΕΕ το β' εξάμηνο του 2027, κρίσιμα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα όπως η διαχείριση του νερού, η συνέχιση της ψηφιοποίησης του κράτους - κάναμε την πρώτη μεγάλη έρευνα κοινής γνώμης επ' αυτού και δώσαμε τα στοιχεία δημόσια - η συνέχιση της τόνωσης του εισοδήματος, χώρα που μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η διαμόρφωση νέας εικόνας στην εκπαίδευση. Όλα αυτά θα βρεθούν στον ορίζοντα. Να παραμείνουμε στον δοκιμασμένο νικηφόρο δρόμο της ενότητας, της ανανέωσης και της διεύρυνσης. Αυτό το κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό επιβάλλει τη συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων. Το γνωρίζετε καλά ότι ο ρόλος του κομματικού μας κορμού είναι κομβικός. Αποτελεί το ζωτικό σύνδεσμο της ΝΔ με την κοινωνία», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε περισσότερες δράσεις και περιοδείες των στελεχών και ανακοίνωσε πως ο ίδιος θα συνεχίσει να περιοδεύει συστηματικά μέχρι τις εκλογές. «Δεν είναι προεκλογικές περιοδείες. Η δουλειά είναι πολύ ουσιαστική. Μας επιτρέπει να ακούμε τις τοπικές κοινωνίες», σημείωσε, ενώ μίλησε για τη στελέχωση των γραμματειών, το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, για τις εσωκομματικές εκλογές και το συνέδριο του κόμματος στο τέλος του χρόνου.

«Στις μάχες που έρχονται δεν περισσεύει κανείς. Θα πρωταγωνιστείτε εσείς. Από μία άποψη η εκστρατεία για την επόμενη εκλογική νίκη ξεκινά τώρα, για μια νίκη καθαρή, η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική. Μια νίκη που θα τη φέρετε και πάλι εσείς που κρατάτε πάντα και παντού ζωντανή τη φλόγα του πυρσού. Θα είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή», ανέφερε κλείνοντας την ομιλία του.

