Σύντομη άτυπη συζήτηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Αντιπρόεδρο της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της συνόδου κορυφής για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ουκρανία, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παρίσι.

Περίπου 30 ηγέτες, όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από την Τουρκία και τον Καναδά συμμετέχουν στις συζητήσεις που πραγματοποιούνται σήμερα στο Μέγαρο των Ηλυσίων προκειμένου να συζητήσουν με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, να επανεξετάσουν τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και να αξιολογήσουν τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

