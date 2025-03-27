Κωνσταντοπούλου στον ΣΚΑΪ: Όσο είμαι εδώ, ο Τσίπρας θα μείνει στο λαγούμι του

Απέκλεισε το ενδεχόμενο για κυβερνητική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ εξαπέλυσε πυρά και στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική και στην κυβέρνηση για το ζήτημα των Τεμπών και διέψευσε πολιτική συνεργασία με την Μαρία Καρυστιανού.

Αρχικά, η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε στο γιατί αρνήθηκε να δώσει το χέρι της στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, Χρήστο Κέλλα στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη Λάρισα.

«Δεν έχω κανέναν λόγο για να κάνω δημόσιες σχέσεις με την κυβέρνηση»

«Με εντυπωσίασε που δεν έχει πάει ποτέ πολιτικός αρχηγός στην παρέλαση στη Λάρισα, όπως μου είπαν. Είχα αποφασίσει πως την παρέλαση θα την παρακολουθήσω στο δρόμο με τους πολίτες», είπε αρχικά και συνέχισε λέγοντας πως «δεν έχω κανέναν λόγο να κάνω δημόσιες σχέσεις με την κυβέρνηση, ούτε με έναν βουλευτή τοπικό της Λάρισας που θεωρώ πως έχει τεράστια ευθύνη, καθώς η κυβέρνηση και οι τοπικοί βουλευτές κρύψανε πάρα πολλά πράγματα και ακόμα δεν ξέρουμε ποιανού ρουσφέτι ήταν ο σταθμάρχης. Και αυτό σημαίνει μια ομερτά και για τους τοπικούς βουλευτές και των άλλων κομμάτων. Μην ξεχνάτε πως μιλάμε για έναν βουλευτή ο οποίος έκανε τη βρώμικη δουλειά, όπως και άλλοι, στην εξεταστική επιτροπή και μετά αμείφθηκε με υπουργική θέση, έγινε υφυπουργός».

Ερωτώμενη σχετικά με το ποια είναι η «βρώμικη δουλειά» που ανέφερε απάντησε: «αυτό το πόρισμα των 600 σελίδων με το οποίο μπαζώσανε την εξεταστική. Λέγανε αθώος ο Καραμανλής και καμία πολιτική ευθύνη και τώρα βλέπουμε πως αυτό το πράγμα έχει ξεχειλίσει, όπως και η οργή των πολιτών».

«Δεν κάνω πράγματα με βάση το συμφέρον»

Για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν μεγάλη άνοδο της Πλεύσης Ελευθερίας, ως δεύτερο κόμμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου σχολίασε πως «εγώ δεν κάνω τα πράγματα με βάση το συμφέρον και με υπολογισμούς. Κάνω τα πράγματα όπως πιστεύω, έτσι μάχομαι και έτσι θα συνεχίσω και για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η Πλεύση Ελευθερίας και για αυτό απευθυνόμαστε στους πολίτες όχι για να κεφαλαιοποιήσουμε τα συναισθήματά τους αλλά για να τα εκφράσουμε. Ο πήχης είναι μέχρι να αλλάξουμε τη χώρα και τον κόσμο, δεν τον βάζουμε πιο κάτω.

Εφόσον οι πολίτες μας δώσουν αυτή την εμπιστοσύνη, εμείς εννοείται θα ανταποκριθούμε και ετοιμαζόμαστε εντατικά, δεν κοροϊδεύουμε. Και με κυβερνητικό πρόγραμμα. Πριν δύο χρόνια δεν είπαμε πάμε να κυβερνήσουμε, θα ήταν βλακώδες. Έχουμε θέσεις, είμαστε το κίνημα μέσα στη Βουλή που είμαστε πάντα εκεί και ας έχουμε 6 βουλευτές. Έχουμε κάνει προτάσεις τα τελευταία δύο χρόνια για όλα τα θέματα, για την εξωτερική πολιτική, για το φορολογικό σύστημα, για την πολιτική προστασία».

Στη συνέχεια τόνισε πως «υπάρχουν κόμματα που έχουν καταστρέψει τη χώρα, που την οδήγησαν στη χρεοκοπία, μετακύλησαν τις ευθύνες στους πολίτες και κουνάγανε το δάχτυλο στους πολίτες και ψήφισαν μνημόνια και λέγανε πως δεν τα διαβάσανε. Εγώ συμμετείχα σε μια προσπάθεια αυτό να ανατραπεί και όταν αυτή η προσπάθεια προδόθηκε από μέσα, εγώ συγκρούστηκα και άφησα την πρώτη πολιτειακή θέση».

Τόνισε επίσης πως δεν έκανε συμπόρευση πως άλλα κόμματα και προς στην πρόταση μομφής καθώς ήταν «μια σύμπραξη για συγκεκριμένη αντιπολιτευτική ενέργεια, την οποία την υπερασπίζομαι απόλυτα και θα το ξανακάνω. Η Πλεύση Ελευθερίας θα συνεργαστεί για αυτά που χρειάζονται».

Ακόμη σχολίασε πως «δεν υπερασπιζόμαστε κανέναν δογματισμό νομισμάτων».

«Και ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος»

Παράλληλα, άσκησε και κριτική στη δικαιοσύνη για την υπόθεση των Τεμπών αλλά και στην κυβέρνηση λέγοντας «ποια δικαιοσύνη θα αποφασίσει; Η διορισμένη από την κυβέρνηση; (…) Και ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος, και στη συνείδηση πάρα πολλών ανθρώπων, και ο κ. Καραμανλής και άλλοι που συνέπραξαν στο να μην υπάρχει ασφάλεια στα τρένα».

«Καλά θα κάνει να παραμείνει στο λαγούμι του ο κ. Τσίπρας»

Για το εάν βλέπει επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε «είναι σε ένα λαγούμι και καλά θα κάνει να παραμείνει. Αυτό το οποίο έπραξε στη χώρα και τον κόσμο της Αριστεράς και στον κόσμο που τον πίστεψε είναι ασυγχώρητο και άτιμο και πιστεύω πως όσο είμαι εγώ εδώ πράγματι στο λαγούμι αυτό θα μείνει και μπορεί να προφασίζεται πως πηγαίνει και κάνει διαλέξεις σε μια γλώσσα που δεν ξέρει. Ευτυχώς δεν το κάνει ως πρωθυπουργός όπως έκανε παλιά και εξέθετε τη χώρα, μιλώντας αγγλικά που δεν ήξερε».

Συνέχισε λέγοντας πως «η Πλεύση Ελευθερίας έχει τη δύναμή της και την προσήλωσή της στους πολίτες. Σε αυτούς απευθυνόμαστε. Έχουμε ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Όπως δείξαμε τι θα πει αντιπολίτευση και μάχη μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, έτσι αγωνιστικά θα καταθέσουμε και προτάσεις».

Για το εάν υπάρχει σκέψη ή συζήτηση για πολιτική συμπόρευση με την Μαρία Καρυστιανού, απάντησε πως «αυτή η μάνα έχει διαψεύσει όλα αυτά τα σενάρια, εμφανίζεται ως πολίτης. Εγώ τιμώ τον αγώνα της και τον αγώνα αυτών των ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη Λερναία Ύδρα της διαφθοράς και της διαπλοκής και δεν το βάλανε κάτω. Βρήκα συγκινητικό που η Μαρία Καρυστιανού απάντησε στον κ. Μητσοτάκη ως πολίτης».

«Η Πλεύση Ελευθερίας δεν ψάχνει την καρέκλα»

Ερωτώμενη για το εάν θα έκανε κυβερνητική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πως «η Πλεύση Ελευθερίας δεν είναι κλασικό κόμμα που ψάχνει την καρέκλα και εγώ πήρα την πρωτοβουλία για την Πλεύση Ελευθερίας έχοντας αφήσει μια από τις πιο υψηλές καρέκλες, της Προέδρου της Βουλής. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς, πρώτον να τα γυρίσουμε, να ξεπλύνουμε πρόσωπα που έχουν στηρίξει μνημόνια και αντικοινωνικές πολιτικές. Και δεν υπάρχει περίπτωση να αναβαπτίζουμε εκείνους που εμείς ζητάμε να αναλάβουν ευθύνες».

Τέλος, προανήγγειλε «εκπλήξεις» από την Πλεύση Ελευθερίας. «Θα χρειαστεί να υπάρχει ετοιμότητα στο πολιτικό σύστημα που βλέπω ότι ανησυχεί, γιατί σωστά ανησυχεί», κατέληξε.



