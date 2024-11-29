Παρέδωσε στον Τασούλα την επιστολή αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αποστολάκης - «Εφεξής θα είμαι ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας»

Την επιστολή ανεξαρτητοποίησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παρέδωσε σήμερα ο Ευάγγελος Αποστολάκης στον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ειδικότερα, ο κ. Αποστολάκης αναφέρει στην επιστολή του:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων.

Με την παρούσα επιστολή μου σας γνωστοποιώ την αποχώρησή μου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Εφεξής θα είμαι ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο».

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, ήταν από την αρχή στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη, ωστόσο, στη χθεσινή του δήλωση, δεν διευκρίνιζε αν θα ενταχθεί στο κόμμα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 27 βουλευτές στο Κοινοβούλιο, ενώ συνολικά ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών είναι 23.

Για «ντροπιαστική αποστασία» έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε χθεσινή του ανακοίνωσή του αναφερόμενο στην ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησης από τον Ευάγγελο Αποστολάκη.

Μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι ο κ. Αποστολάκης «δεν σκέφτηκε ούτε το Κόμμα που τον τίμησε τοποθετώντας τον στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ούτε τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» και ότι «προσβάλλει την επιλογή των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». Ακόμη, ζητούσε από τον κ. Αποστολάκη «έστω και την τελευταία στιγμή να παραδώσει την έδρα που δεν του ανήκει, ειδικά εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον τοποθέτησε στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας».

Πηγή: skai.gr

