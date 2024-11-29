Στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατευθύνει ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα, βάζοντας τον ΕΟΠΥΥ να πληρώνει διπλάσιο (2,09) κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο στις ιδιωτικές κλινικές, αναφέρεται σε βίντεο που δημοσιοποίησε (29/11/24) ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης.

Τα «δωρεάν» απογευματινά χειρουργεία δεν είναι παρά μια απάτη του υπουργού Υγείας για να «σπρώξει» πελατεία και ζεστό χρήμα στις ιδιωτικές κλινικές από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ακριβώς έκανε η κυβέρνηση της ΝΔ και κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19. Τότε που έστελνε ασθενείς με άλλα νοσήματα σε ιδιωτικές κλινικές πληρώνοντας πάλι από τα δημόσια ταμεία διπλάσιο κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο.

«Η ιστορία του Covid επαναλαμβάνεται, όχι ως φάρσα, αλλά ως τραγωδία εναντίον του Δημόσιου Συστήματος Υγείας», σχολιάζει ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

