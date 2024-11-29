«Σε λίγες ώρες από τώρα το Μετρό Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πόρτες του για το επιβατικό κοινό», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ένα έργο υποδομής που θα αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης και θα συμβάλει στη βελτίωση του κυκλοφοριακού. Με τη λειτουργία του μετρό η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα νέο μέσο μαζικής μεταφοράς σύγχρονο, γρήγορο, φθηνό και φιλικό προς το περιβάλλον. Η παράδοση του έργου στην υπηρεσία των πολιτών μετουσιώνει τις επιδιώξεις που βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συνολικά της κυβέρνησης. Την ολοκλήρωση των εν εξελίξει έργων, τη δημιουργία πράσινων υποδομών και την ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών, την ενίσχυση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος ως προς την έγκαιρη υλοποίηση και την αναγκαία χρηματοδότηση των έργων», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ανέφερε ότι το έργο περιλαμβάνει «13 σύγχρονους σταθμούς, 9,6 χλμ. γραμμής με δυο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους, οι οποίοι θα κινούνται χωρίς οδηγό αλλά με συνοδό, και χωρητικότητα 450 ατόμων, μέγιστη ικανότητα μεταφοράς 18.000 επιβατών/ώρα ανά κατεύθυνση, αμαξοστάσιο έκτασης 52.000 τμ., με το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, στην Πυλαία, σύστημα αυτόματων θυρών στις αποβάθρες, σε κάθε σταθμό, που θα λειτουργεί σε συντονισμό με τους συρμούς».

Πρόσθεσε ότι «η εκτιμώμενη ημερήσια επιβατική κίνηση είναι περί τους 250.000 επιβάτες» καθώς και ότι «ανακοινώθηκε μια εξαιρετικά ελκυστική τιμολογιακή πολιτική προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν το νέο μέσο, σε συνδυασμό με τα λεωφορεία, τα οποία ανανεώνονται, σε ένα ποσοστό που προσεγγίζει, ήδη, το 50%.Το αντίτιμο των εισιτηρίων στο Μετρό και τα λεωφορεία, στην αστική ζώνη, διαμορφώνεται στα 0,60 ευρώ, ενώ περιορίζονται σημαντικά τα κόστη των προϊόντων καρτών μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, όπως για παράδειγμα η μηνιαία κάρτα που θα στοιχίζει, μόλις, 16 ευρώ».

Σημείωσε επίσης πως «τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα παρουσιάζονται στους Σταθμούς, με τον Σταθμό «Βενιζέλου» να αποτελεί διεθνώς, τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο ενταγμένο σε μεγάλο τεχνικό έργο.Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύει την πλούσια ιστορία της και ταυτόχρονα, ενισχύεται με μια σύγχρονη υποδομή που προάγει τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και μετατρέπει την πόλη σε ένα πρότυπο ανάπτυξης για όλη τη χώρα».

Είπε επίσης πως όπως χθες ανέφερε ο πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, «αυτή η κυβέρνηση, αποδεικνύει καθημερινά, ότι μετατρέπει τα σχέδια σε εργοτάξια και στη συνέχεια σε έργα».

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης ήταν η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ν/σ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Αναπροσαρμογή μισθών προσωπικού δημοσίου τομέα - Ρυθμίσεις για τον καθορισμό κατώτατου μισθού για τα έτη 2025, 2026 και 2027.

Αναφέρθηκε αναλυτικά στις καινοτομίες του νέου προτεινόμενου συστήματος υπολογισμού του κατώτατου μισθού μέσω μαθηματικού τύπου και είπε ότι «η ευρωπαϊκή οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεσπίζει μία ασπίδα προστασίας για όλους τους εργαζόμενους ανεξαιρέτως».

Πρόσθεσε πως «στις 20 Δεκεμβρίου θα γίνει και η καταβολή των έκτακτων επιδομάτων από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στους δικαιούχους επιδόματος Ατόμων με Αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες, στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού οι οποίοι θα λάβουν μία επιπλέον δόση, και στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που θα λάβουν επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος».

Ολοκληρώνοντας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού επισημαίνοντας ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Λονδίνο, όπου το πρωί της Δευτέρας, 2 Δεκεμβρίου, θα ανοίξει - όπως και πέρυσι, το Επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο με τη Morgan Stanley. Την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός θα μετάσχει σε κλειστό workshop που οργανώνει το Ινστιτούτο Μπλερ για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις κυβερνητικές πολιτικές και διοργανώνεται για τις ανάγκες της ελληνικής κυβέρνησης. Το πρωί της Τρίτης, 3 Δεκεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ».

Μέσα στη μέρα ανακοινώσεις για ελέγχους και πρόστιμα για πλασματικές εκπτώσεις στη Black Friday

Aναφορικά με καταγγελίες για πλασματικές εκπτώσεις στο πλαίσιο της Black Friday και αν θα υπάρξουν κάποια πρόστιμα για αυτές τις περιπτώσεις απάντησε «ναι. Πιθανότατα και μέσα στη μέρα θα έχουμε ανακοινώσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης, έχουμε ένα ξεχωριστό κύκλο ελέγχων για την προστασία των καταναλωτών λόγω Black Friday, πέραν των ελέγχων για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Μέσα στη μέρα θα έχουμε ανακοινώσεις για ελέγχους και πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται».

Μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο για τις τιμές της λιανικής σε σχέση με το ρεύμα, είπε ακόμα ο κ. Μαρινάκης. «Ας μη δημιουργούμε πανικό στον κόσμο, την όποια αύξηση δεν θα την πληρώσουν τα νοικοκυριά και όσο το δυνατόν δεν θα την πληρώσουν και οι επιχειρήσεις» επεσήμανε

Πηγή: skai.gr

