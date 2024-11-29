Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου προτείνει στην Ολομέλεια της Βουλής η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.
Η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου τάχθηκε υπέρ της πρότασης αυτής.
Καταψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, «παρών» δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενώ θετικά ήταν τα υπόλοιπα κόμματα.
Η υπόθεση αφορά σε περιστατικό σε δικαστήριο του Βόλου τον περασμένο Μάιο, όπου η κυρία Κωνσταντοπούλου μετείχε ως συνήγορος υπεράσπισης, με την κατηγορία να σχετίζεται με «διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων κατ' εξακολούθηση και αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς».
