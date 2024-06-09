Παραίτηση Γκαντς: Ο Μπεν Γκβιρ «απαιτεί» θέση σε πολεμικό συμβούλιο

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ο ακροδεξιός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, επικεφαλής του κόμματος «Εβραϊκή Ισχύς», «απαίτησε» να λάβει θέση στο πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ μετά την παραίτηση του Μπένι Γκαντς.

«Ως υπουργός, ηγέτης κόμματος και σύμμαχος πρώτης γραμμής στο συνασπισμό, απαιτώ να συμπεριληφθώ στο πολεμικό συμβούλιο για να συμμετάσχω στην πολιτική ασφαλείας του Ισραήλ», δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ στον λογαριασμό του στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

