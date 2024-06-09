Eυρωεκλογές 2024- Βελόπουλος: Γεννήθηκε ο πόλος της πατριωτικής διακυβέρνησης

Σήμερα γεννήθηκε ο πόλος της πατριωτικής διακυβέρνησης του τόπου, τόνισε, στο περιθώριο των αποτελεσμάτων στις ευρωεκλογές 2024, ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Η Ελληνική Λύση με ποσοστό 9.75% καταλαμβάνει την τέταρτη θέση και φαίνεται πως στέλνει στις Βρυξέλλες τον Φράγκους Εμμανουήλ και τη Γαλάτω Αλεξανδράκη.

Ο κος Βελόπουλος, συνόψισε πως η Ελληνική Λύση έκανε τη ρήξη, φέρνοντας ανατροπή παρά τον πόλεμο που δέχθηκε ως παράταξη.

«Ο Ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε, καλούμε λοιπόν όλους τους Έλληνες πατριώτες να συστρατευθούν με την Ελληνική Λύση για να υπάρξει πατριωτική διακυβέρνηση του τόπου», είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων τονίζοντας πως η Ελληνική Λύση είναι ένα αμιγώς εθνικό, κοινωνικό, λαικό κόμμα το οποίο ήρθε να κυβερνήσει, καθώς είναι «δύναμη ευθύνης».

Υποστήριξε πως η παράταξη του είναι η πραγματική αντιπολίτευση στη χώρα η οποία θα συνεχίσει μέχρι να κυβερνήσει την Ελλάδα.

Αναφέρθηκε, επίσης, στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στη Θράκη και τόνισε: «Θέλω να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό το οποίο προειδοποιούσα από πολύ καιρό. Ας δουν λίγο τον χάρτη στη Θράκη και τα αποτελέσματα μήπως και ξυπνήσουν κάποιοι, γιατί αυτό είναι το χειρότερο από όλα».

Πηγή: skai.gr

