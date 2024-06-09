Για «σαφέστατη αποδοκιμασία κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη» έκανε λόγο η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά, η οποία μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3 για το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών.

«Η ΝΔ πέρασε κάτω από τον πήχη του 33% που η ίδια έλαβε, σημείωσε η κ. Κεχαγιά, η οποία προσέθεσε πως «είχαμε 23 μονάδες διάφορα με ΝΔ και μετά από 11 μήνες 13. Άρα εμείς δεν περάσαμε κάτω από τον πήχη έχοντας και τις διασπάσεις που είχαμε».

Κληθείσα να σχολιάσει και την επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι «δεν είναι το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, αλλά το βλέπω συνολικά. Το αποτέλεσμα θεωρούμε ότι είναι καλό για τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση λαμβάνει το μήνυμα ότι δεν έχει πλέον λευκή επιταγή».

Πηγή: skai.gr

