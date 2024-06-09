Ο Ισραηλινός υπουργός Μπένι Γκαντζ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή, αποσύροντας το κεντρώο κόμμα του και καλώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να ορίσει ημερομηνία εκλογών.

Ο Μπένι Γκαντζ κατά την ανακοίνωση της αποχώρησης του κόμματός του από την κυβέρνηση έκανε λόγο για «δύσκολη και επώδυνη» απόφαση ενώ κάλεσε τον υπουργό Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ να «πράξει το σωστό».

Σημειώνεται ότι ο Ισραηλινός υπουργός επρόκειτο χθες να ανακοινώσει την παραίτησή του, καθώς έληγε το τελεσίγραφο που είχε δώσει στον Νετανιάχου να καταθέσει σχέδιο που θα καθορίζει τον χρόνο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, αλλά και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση του θύλακα.

Ο Γκαντζ ανέβαλε τη χθεσινή ανακοίνωση μετά την είδηση της απελευθέρωσης των τεσσάρων ομήρων.

Πηγή: skai.gr

