Παππάς: Συζήτηση χωρίς απολυτότητες

"Αποτελεί τομή η πρόταση για προγραμματική σύγκλιση και εκλογική συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων", ανέφερε στην εισήγηση του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Νίκος Παππάς.

Για την προοπτική της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων ο κ. Παππάς διευκρίνισε πάντως: "Δεν έχει θεμελιωθεί ότι πρέπει να πάψει να λειτουργεί το κόμμα που έχει όραμά του τον σοσιαλισμό με Δημοκρατία και ελευθερία, που λειτουργεί πιο συμμετοχικά, πιο δημοκρατικά, πιο διάφανα από κάθε άλλο κόμμα στην Ελλάδα, το κόμμα που πρέπει να ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό του, που μπορεί να εγγυηθεί τα προοδευτικά και προγραμματικά θεμέλια μιας εκλογικής συνεργασίας. Το καταστατικό προβλέπει ότι οι καταστατικές αλλαγές γίνονται με βάση τις αποφάσεις του καταστατικού συνεδρίου. Αν υπάρχει η άποψη ότι πρέπει να γίνονται καταστατικές αλλαγές και με βάση τα δημοψηφίσματα, να κατατεθεί και να πάει στο συνέδριο. Η πρόταση για δημοψήφισμα για τις συνεργασίες παραβιάζει ανοικτές θύρες".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

