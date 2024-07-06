Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η προστασία των προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες ή υποκαταστήματα εταιρειών, μέσω της αποτροπής οποιασδήποτε δόλιας ή καταχρηστικής συμπεριφοράς που εξασφαλίζεται μέσω της απόρριψης διορισμού φυσικού προσώπου ως διαχειριστή εταιρικών υποθέσεων (αποκλεισμένος διευθυντής), λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την προηγούμενη συμπεριφορά του εν λόγω προσώπου στην επικράτεια, αλλά αξιοποιώντας και πληροφορίες που παρέχονται από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εμπορικού δικαίου (L 186), και ειδικότερα ως προς τον αποκλεισμό φυσικών προσώπων από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων (αποκλεισμένοι διευθυντές).

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται επίσης διάταξη που προβλέπει ότι επιχειρήσεις, επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν υπαχθεί στους νόμους 3908/2011 και 4399/2016 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, έχουν υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση υλοποίησης ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού τους σχεδίου ή της ολοκλήρωσής του, δικαιούνται τη χρήση της ωφέλειας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός αυτού του φορολογικού έτους, εφόσον η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.

