Μητσοτάκης: Χειροπιαστές οι ενέργειές μας ώστε να συγκλίνουν τα νησιά μας προς την αειφορία

«Δείγμα της πολιτικής μας επιλογής η νησιωτικότητα να συνδυάζεται με δράσεις που θα προωθούν την ανάπτυξη σε αρμονία με το περιβάλλον», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο μεταδόθηκε στους «Διαλόγους της Νισύρου», που λαμβάνει χώρα για τρίτο χρόνο στο ακριτικό νησί και επικεντρώνεται στα ζητήματα γεωπολιτικής, ενέργειας, περιβάλλοντος και νησιωτικότητας.

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει την ελπίδα πως θα συζητηθούν καινοτόμες ιδέες και εφαρμόσιμες λύσεις, κάτι που θα σηματοδοτήσει, όπως αναφέρει, και η ίδια η ένταξη της Νισύρου στην πρωτοβουλία «GR-eco Islands».

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού:

«Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα ήθελα ειλικρινά να βρίσκομαι κι εγώ σήμερα μαζί σας, σε αυτό το ξεχωριστό νησί του Αιγαίου. Παρότι, όμως, μας χωρίζουν πάνω από 400 χλμ., η σημασία του φόρουμ σας αντηχεί και εδώ στην Αθήνα.

Διότι το ηφαίστειο της Νισύρου ευτυχώς παραμένει κοιμόμενο, αλλά οι «Διάλογοί» της οφείλουν να μας «ξυπνήσουν» όλους. Για τη γεωπολιτική ισορροπία και την ενεργειακή ασφάλεια στη Μεσόγειο, για τα προβλήματα της εποχής, όπως η κλιματική κρίση αλλά και ο υπερτουρισμός. Πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία πολυεπίπεδης αναστάτωσης στην περιοχή μας.

Θέλω να πιστεύω, λοιπόν, ότι σε αυτή τη συνάντηση, που γίνεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, θα συζητηθούν καινοτόμες ιδέες και εφαρμόσιμες λύσεις, κάτι που θα σηματοδοτήσει, άλλωστε, και η ίδια η ένταξη της Νισύρου στην πρωτοβουλία «GR-eco Islands». Δείγμα της πολιτικής μας επιλογής η νησιωτικότητα να συνδυάζεται με δράσεις που θα προωθούν την ανάπτυξη σε αρμονία με το περιβάλλον.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ίδρυση ταμείου απανθρακοποίησης νησιών, με επενδύσεις ύψους 3,8 δισ. σε βάθος οκταετίας. Για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, την αποθήκευση ενέργειας και τις υποδομές φόρτισης πλοίων και οχημάτων. Ενώ εξίσου σημαντική είναι και η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων, που θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2029, βγάζοντας έτσι από την ενεργειακή απομόνωση 16 νησιά.

Θυμίζω, επίσης, τις 21 δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ελλάδα στη διεθνή διάσκεψη «Our Ocean Conference» της Αθήνας, από τη θωράκιση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την αντιμετώπιση της ρύπανσης, έως τη βιώσιμη αλιεία και τη γαλάζια οικονομία. Όπως και τη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο, κάτι που υπολογίζεται πως θα διευρύνει κατά 80% τους προστατευόμενους τόπους σε όλη την επικράτεια της πατρίδας μας.

Την ίδια ώρα, έχουμε θεσπίσει τις «Απάτητες Παραλίες», με 238 ακτές να έχουν ήδη ενταχθεί εκεί -ανάμεσά τους, μάλιστα, και της Νισύρου. Δημιουργούμε, παράλληλα, το Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών, σε μία προσπάθεια να επιμηκυνθεί η τουριστική σεζόν μέσα από ήπιες δραστηριότητες. Και συγκροτούμε, τέλος, τον «Κόκκινο Κατάλογο», τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων για την ελληνική βιοποικιλότητα, όπου πλέον έχουν καταγραφεί 11.500 ζώα και φυτά μοναδικής οικολογικής αξίας.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, λοιπόν, είναι χειροπιαστές οι ενέργειες με στόχο να συγκλίνουν τα νησιά μας προς την αειφορία, σε μία ενιαία κατεύθυνση την οποία υπηρετεί και το στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό στις περιοχές Natura. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για ζητήματα που θα απασχολήσουν και τους δικούς σας «Διαλόγους» μεταξύ πολιτικών, ακαδημαϊκών, στελεχών επιχειρήσεων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Γι’ αυτό και θα περιμένω με ενδιαφέρον τα συμπεράσματά τους.

Εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στις εργασίες σας».

Πηγή: skai.gr

