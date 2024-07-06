Με την εισήγηση του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στον απόηχο των αντιπαραθέσεων που ακολούθησαν τις ευρωεκλογές.

Ως «γέφυρα» με το «μέλλον» και τις «απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης» του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτήρισε αυτήν την Κεντρική Επιτροπή, ο Στέφανος Κασσελάκης ανοίγοντας τη συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρουσίασε τον «οδικό χάρτη» για τον «εκσυγχρονισμό» του κόμματος προκειμένου να γίνει «πιο λειτουργικό και πιο φιλόξενο για εκατομμύρια προοδευτικούς πολίτες».

Όπως τόνισε, αυτό που είναι αναγκαίο είναι η «συλλογική» δουλειά πάνω σε αυτόν το στόχο. «Κανείς δεν αρνείται ότι χρειάζονται συγκλίσεις. Αυτές όμως θα γίνουν συντεταγμένα, με διαφάνεια μπροστά στα μάτια όλου του προοδευτικού κόσμου και με σεβασμό στην αυτοτέλεια των υφιστάμενων σχημάτων », υπογράμμισε, αποκλείοντας για ακόμα μία φορά το ενδεχόμενο συμφωνιών « πίσω από κλειστές πόρτες με άλλα κόμματα», το οποίο χαρκτήρισε «ανήθικο» και «ατελέσφερο».

«Γιατί το να ζευγαρώσεις αυθαιρέτως τον τράγο με την έλαφο, το μόνο που θα καταφέρεις είναι ο "τραγέλαφος"», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην πρότασή του για συνεργασίες στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου, έφερε ως παράδειγμα τις προτάσεις νόμου που έχει ήδη δημοσιοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και « παρήγαγαν αποτέλεσμα », ενώ ο πρωθυπουργός «κρύβεται» και «δεν τις φέρνει στη Βουλή ».

«Γιατί το χρήμα μπορεί να κερδίσει την αλήθεια μία και δύο φορές. Αλλά δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα ιστορικό προηγούμενο που οι ψεύτες κέρδισαν για τρίτη φορά την κοινωνία, ιδίως όταν απέναντί τους συνάντησαν μία αξιόπιστη πρόταση που κατοχυρώνει τα συμφέροντα των πολλών και περιστέλλει την αντικοινωνική δράση των κάθε λογής συμφερόντων που κινούν τις ηγεσίες- μαριονέττες», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε πολιτικές πρωτοβουλίες που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο επόμενο διάστημα, με «κοστολογημένες» και επιστημονικά άρτιες προτάσεις νόμων, από την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους μέχρι την «καθολική αλλαγή του ΕΣΥ» και την περιβαλλοντική κρίση.

«Κι αυτά θα συμβούν άμεσα, δημιουργώντας μια πεντάδα πολύ ισχυρή που θα εξωθήσει μια αποτυχημένη κυβέρνηση στα όρια της αντοχής της, εάν υποστηριχτούν πραγματικά και χωρίς προσκόμματα κι από τ' άλλα προοδευτικά κόμματα », είπε χαρακτηριστικά.

« Δεν είμαστε ένα κανονικό κόμμα εξουσίας»

Ο Στ. Κασσελάκης αφού απηύθυνε στους ακροατές το ερώτημα αν «είναι άραγε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σήμερα ένα κανονικό κόμμα εξουσίας», αποφάνθηκε ότι «δεν είναι» και ότι «το διέκριναν σωστά οι ψηφοφόροι το 2019, φωνάζοντας 'Αλλαξτε τα όλα' » και για τον ίδιο λόγο τον « γκρέμισαν στο 17,8% ».

« Όπως όμως αποδείχθηκε, είχαμε τεράστια φθορά, επειδή ακριβώς η κομματική νομενκλατούρα έδινε καθημερινά μάχες χαρακωμάτων για τη δική της επιβίωση, πετώντας στο καλάθι των αχρήστων την απαίτηση να τα αλλάξουμε όλα», είπε και επιτέθηκε για ακόμα μία φορά σε αυτούς που «φεύγοντας πήραν μαζί τους και τις βουλευτικές τους έδρες, ωστόσο πλέον έχουν απωλέσει κάθε νομιμοποίηση, όχι μόνο ηθική, αλλά και πολιτική».

«Η Αριστερά είναι τρόπος ζωής και όχι τρόπος για να βιοπορίζεσαι», διαμήνυσε ο Στ. Κασσελάκης, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε σε έξι προκλήσεις, που χρειάζονται «άμεσα πειστικές απαντήσεις».

- η πλήρης μεταρρύθμιση του κράτους δικαίου,

-η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου,

- η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης,

- αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,

- η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και

-η προστασία των εθνικών και κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

« Πρέπει να μπει ένα τέλος στην Ι.Χ. εξωτερική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν διαπραγματευόμαστε ούτε χιλιοστό εθνικής κυριαρχίας και θα εμποδίσουμε με κάθε τρόπο την δημιουργία τετελεσμένων που θα ζημιώνουν τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα », υπογράμμισε όσον αφορά τα εθνικά θέματα.

«Ώρα για να παρθούν αποφάσεις από τα όργανα του κόμματος»

Κάνοντας μια αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, το οποίο ο Στ. Κασσελάκης , είπε πως δεν ήταν το «επιθυμητό», αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ «διατήρησε τη δεσπόζουσα θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης », αναφέρθηκε αρχικά στην οικονομική κατάσταση του κόμματος, τονίζοντας πως « εκλογές χωρίς χρήματα σημαίνει εκλογές με μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας ».

Σε αυτό το πλαίσιο προχώρησε σε μια αναλυτική περιγραφή των οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατέληξε στο κλείσιμο του καθημερινού φύλλου της Αυγής.

«Έχει έρθει η ώρα τα όργανα του κόμματος να πάρουν μεγάλες αποφάσεις για τα ιστορικά αυτά μέσα του κόμματος», είπε, προαναγγέλλοντας νέα Πολιτική Γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα για « να παρθούν οι αποφάσεις που πρέπει επιτέλους να παρθούν».

Επιπρόσθετα, εκτίμησε πως αν και το «σύστημα προπαγάνδας Μητσοτάκη κάθε μέρα, επινοούσε έναν νέο τρόπο να δολοφονήσει την αξιοπιστία του » και ο ίδιος έκανε « λάθη », που αφορούσαν την «υπερπροβολή» της προσωπικής του ζωής, παρ' όλο που ο σκοπός του ήταν η « απόλυτη διαφάνεια ».

«Ήταν άραγε λάθος μου ότι δημοσίευσα το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για να μην αφήσω να σέρνεται το ψέμα αναπάντητο; Εκλογικά ίσως ήταν. Ηθικά όμως δεν ήταν », είπε και κάλεσε « τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς του να δημοσιοποιήσουν τις δηλώσεις τους όλοι μαζί, αύριο» και « όχι το 2025 μετά τον έλεγχο από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες ».

Ανάγκη για «εξορθολογισμό και ανανέωση» του κόμματος

Ο Στ. Κασσελάκης αναφέρθηκε και σε «μη αποδεκτές για κόμμα εξουσίας οργανωτικές αδυναμίες» που είχαν επιπτώσεις στο εκλογικό αποτέλεσμα, τονίζοντας την ανάγκη για «εξορθολογισμό και ανανέωση».

Αντέκρουσε την κριτική ότι δεν συνεδρίασαν τα όργανα του κόμματος και υπογράμμισε πως στην « δική του βάρδια » στην ηγεσία του κόμματος, « η εποχή της υποκρισίας έλαβε τέλος ».

«Δεν έχω κανέναν μυστικό κύκλο. Δεν έχω περιφρονήσει κανένα όργανο. Δεν θέλω δίπλα μου κόλακες. Και δεν έχω δώσει σε κανέναν και καμία το δικαίωμα να μιλά εξ ονόματός μου », είπε εμφατικά και ζήτησε «να τελειώνει αυτό το πανηγύρι που ρίχνει νερό στο μύλο του Μητσοτάκη ».

Αρνήθηκε ότι τιμώρησε κάποιον «τάχα για την έκφραση των πολιτικών του απόψεων » και υπογράμμισε με νόημα πως το κοινό συμφέρον επιβάλλει «συντροφικότητα και συλλογικότητα ».

« Ακούω τους πάντες, καρτερικά, όσο σκληροί και να είναι μαζί μου. Και δεν αναγνωρίζω σε κανέναν το δικαίωμα να κάνει bullying σε οποιονδήποτε στο όνομά μου », είπε χαρακτηριστικά και δήλωσε κάθετος ότι δεν θα επιτρέψει « σε κανέναν - όποιος κι αν είναι - να βλάψει το κόμμα, σε κανέναν οποιαδήποτε προσπάθεια ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ».

«Δεκάδες οι αλλαγές του καταστατικού »

Κλείνοντας, ο Στ. Κασσελάκης αναφέρθηκε στις αλλαγές του καταστατικού του κόμματος που θα πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η εφαρμογή διαδικασιών άμεσης δημοκρατίας, κεφαλαίων, η απλοποίηση της δομής του κόμματος.

Παρουσίασε, μάλιστα, κάποιες πρώτες «ιδέες προς συζήτηση», όπως είπε, προκειμένου να υλοποιηθούν. Μεταξύ αυτών είναι η αντικατάσταση της Κεντρικής Επιτροπής με το Εθνικό Συμβούλιο Μελών το οποίο «θα καταρτίζει και επισκοπεί το ετήσιο πλάνο δράσης του κόμματος », αλλά και θα είναι αρμόδιο για την εκλογή άλλων οργανικών θέσεων και της Πολιτικής Γραμματείας, από το Πολιτικό Συμβούλιο Μελών, το οποίο θα αποτελείται από 21 Μέλη, «με την εκ περιτροπής ετήσια συμμετοχή κατά 50% των βουλευτών της ΚΟ και κατά 50% των συντονιστών των Τμημάτων». Επίσης, πρότεινε την Εθνική Συνέλευση Μελών (Τακτικό Συνέδριο), που θα συγκαλείται κάθε τρία χρόνια και στην οποία θα μετέχουν ως σύνεδροι σε ποσοστό 10% και μέλη του κόμματος κατόπιν κλήρωσης.

Όλα αυτά, όπως είπε, θα συζητηθούν στο Καταστατικό Συνέδριο, το οποίο πρότεινε να γίνει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.

«Μόνο μέσα από Καταστατικό Συνέδριο μπορούν να εγκριθούν αλλαγές στο ισχύον καταστικό, και όχι μέσω δημοψηφισμάτων, βάσει του άρθρου 53», είπε ο Στ. Κασσελάκης και τόνισε ότι «όποιες αλλαγές είναι να γίνουν, πρέπει να γίνουν συλλογικά και με συντροφικότητα».

«Έφτασε η στιγμή της αλήθειας και της ειλικρίνειας για όλους. Είτε θα προχωρήσουμε μπροστά και θα νικήσουμε όλοι μαζί. Είτε θα μείνουμε πίσω και θα μας ξεπεράσει η κοινωνική αναγκαιότητα», κατέληξε ο Στ. Κασσελάκης, ζητώντας την «εμπιστοσύνη» των μελών της ΚΕ να κάνει «την φωνή τους να ακουστεί πιο δυνατά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

