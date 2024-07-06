Δέκα απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τις αλλαγές στον χρόνο εργασίας δίνει με ανάρτησή του στο Facebook ο Παύλος Μαρινάκης.

«"Η Ελλάδα εφαρμόζει την εξαήμερη εργασία! Ενώ ο υπόλοιπος κόσμος πάει προς τετραήμερη εργασία, η Ελλάδα οπισθοδρομεί!". Επειδή τα fake news δίνουν και παίρνουν ας εξηγήσουμε με απλά λόγια την αλήθεια γιατί η ρύθμιση αυτή όχι μόνο δεν αλλάζει τον χρόνο εργασίας στις επιχειρήσεις, αλλά διασφαλίζει την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Τι συμβαίνει λοιπόν;» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης διατυπώνει και απαντά στα εξής ερωτήματα:



«1. Καταργήθηκε από 1/7 η πενθήμερη εργασία και το 40ωρο στην Ελλάδα;



Απάντηση: Όχι βέβαια. Άλλωστε, οι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι που γνωρίζουν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το ωράριο και τις ημέρες απασχόλησής τους.



2. Τότε τι ακριβώς είναι και ποιους αφορά η δυνατότητα έκτακτης ημέρας εργασίας;



Απάντηση: Πρόκειται για μία ρύθμιση που αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα. Δηλαδή, αφορά ελάχιστες επιχειρήσεις κυρίως βιομηχανίες με αδιάκοπη λειτουργία. Κατ' εξαίρεση μπορεί να εφαρμοσθεί για επιχειρήσεις που λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα, αλλά μόνο σε περίπτωση αυξημένου φόρτου εργασίας και αφού πρώτα υποβληθεί σχετική δήλωση στο σύστημα «Εργάνη».

3. Δηλαδή δεν αλλάζουν οι συνθήκες για τους εργαζόμενους σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, γραφεία, τράπεζες ή υπηρεσίες;



Απάντηση: Όχι, καμία απολύτως αλλαγή. Οι εργαζόμενοι, παλαιότεροι ή νέοι, σε εμπορικά, υπηρεσίες, σούπερ μάρκετ, γραφεία, κλπ δεν επηρεάζονται στο παραμικρό.







4. Άρα δεν καταργείται το πενθήμερο σύστημα εργασίας;



Απάντηση: Όχι. Η ρύθμιση σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την κατάργηση του πενθήμερου συστήματος εργασίας. Αποτελεί μία ιδιαίτερη συνθήκη για συγκεκριμένη και περιορισμένη κατηγορία επιχειρήσεων που έρχεται να καλύψει μία έκτακτη ανάγκη η οποία πρέπει να καλυφθεί από εξειδικευμένο προσωπικό.



5. Ξέρετε ότι υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών που δίνουν τη δυνατότητα σε πολύ συγκεκριμένους κλάδους με ειδικά χαρακτηριστικά όπως πχ. η εστίαση, ο τουρισμός, κλπ να διευθετούν το κατοχυρωμένο ωράριο εργασίας των 40 ωρών για 5 ημέρες με μία επιπλέον 6η ημέρα;



Απάντηση: Ισχύει. Συγκεκριμένοι κλάδοι εργαζομένων, έχουν συμφωνήσει με τους εργοδότες, μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ότι μπορούν να δουλεύουν και 6η ημέρα, με ένα επιπλέον ημερομίσθιο. Ο λόγος που έχει συμβεί αυτό είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες της παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως είναι, για παράδειγμα, η περίπτωση της εστίασης και του τουρισμού.



6. Μήπως η νέα ρύθμιση επεκτείνει αυτή τη δυνατότητα σε όλη την αγορά εργασίας;



Απάντηση: Όχι! Η νέα ρύθμιση δεν αφορά σε καμία περίπτωση το σύνολο της αγοράς εργασίας. Το μόνο που κάνει είναι να παρέχει τη δυνατότητα, υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για μία κατ' εξαίρεση ημέρα έκτακτης εργασίας. Επαναλαμβάνουμε, αφορά μόνο:

Επιχειρήσεις που λειτουργούν 24/7, όπως για παράδειγμα εργοστάσια με κυλιόμενες βάρδιες.

Επιχειρήσεις που λειτουργούν 5 ή 6 ημέρες επί 24 ώρες με κυλιόμενες βάρδιες. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις της δεύτερης κατηγορίας, πριν κάνουν χρήση της έκτακτης ημέρας εργασίας, πρέπει υποχρεωτικά να προδηλώνουν τον έξτρα φόρτο εργασίας τους στην ΕΡΓΑΝΗ. Όποιος εργοδότης επιλέξει να κάνει χρήση της έκτακτης μέρας, υποχρεωτικά καταβάλλει υψηλότερο ημερομίσθιο, προσαυξημένο κατά 40% στον εργαζόμενο αν πρόκειται για ημέρα Σάββατο και 115% αν πρόκειται για Κυριακή ή αργία. Η διασταύρωση των στοιχείων μέσα στην ΕΡΓΑΝΗ και οι έλεγχοι από τους Επιθεωρητές Εργασίας γίνονται για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάχρησης ή παράνομης χρήσης της ρύθμισης.

7. Ναι, αλλά και πάλι βλέπουμε να επεκτείνεται έστω μια περιορισμένη μορφή «εξαήμερης» εργασίας και σε άλλους κλάδους…



Απάντηση: Δεν ισχύει αυτό. Η νέα ρύθμιση δεν είναι εξαήμερη εργασία, είναι μία έκτακτη ημέρα εργασίας, που εφαρμόζεται κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για πολύ συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ακόμα και έτσι μπορεί να υπάρχουν επιχειρήσεις 24ωρης λειτουργίας που λειτουργούν με κυλιόμενες βάρδιες που παρά το γεγονός ότι έχουν πλέον τη δυνατότητα για έκτακτη ημέρα εργασίας, να μη χρειαστεί να κάνουν ποτέ χρήση της. Το μόνο που κάνει η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι να θεραπεύει την εκτενή αδήλωτη εργασία που έθιγε τα δικαιώματα και τα εισοδήματα των εργαζομένων.



8. Σε άλλες χώρες όμως αρχίζει να εφαρμόζεται η τετραήμερη εργασία, ενώ στην Ελλάδα πάμε προς τα πίσω…



Απάντηση: Το αντίθετο συμβαίνει. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έχει θεσμοθετήσει και την εβδομάδα τετραήμερης εργασίας με το νόμο «Δουλειές Ξανά» ακριβώς διότι θέλουμε μια αγορά εργασίας που να παρέχει ασφάλεια αλλά και ευελιξία στον εργαζόμενο.



9. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για τους εργαζόμενους;



Απάντηση: Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας που καθιέρωσε αυτή η κυβέρνηση -ένα πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ- που πλέον από φέτος εφαρμόζεται σε όλη την οικονομία, προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων από τις απλήρωτες υπερωρίες. Τα στοιχεία της Εργάνης δείχνουν σημαντική αύξηση δηλωμένων υπερωριών και επομένως υψηλότερων εισοδημάτων για τους εργαζόμενους που ήδη χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα.



10. Και με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας τι γίνεται; Αυξάνονται ή μειώνονται;



Απάντηση: Η κυβέρνηση πιστεύει στην αξία και τη χρησιμότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας διότι προστατεύουν και ρυθμίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας έχουν αυξηθεί και σήμερα βρίσκονται σε ισχύ 429 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».



Πηγή: skai.gr

