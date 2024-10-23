Χαρακτηρίζοντας «αντιφατική» τη στάση της ΝΔ σχετικά με την τροπολογία για τους «Σπαρτιάτες», ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Δεν ακούσαμε από τον πρωθυπουργό μια συγγνώμη για το ότι δώσατε τα χρήματα του ελληνικού λαού σε ένα κόμμα που η πραγματική του ηγεσία είναι ένας καταδικασμένος από τον Άρειο πάγο. Όχι μία όχι δύο αλλά 4 φορές. Δώστε μας έναν λόγο μία απάντηση», ανέφερε υπογραμμίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ στάθηκε εξαρχής αξιακά απέναντι στους δολοφόνους της ΧΑ χωρίς ναι μεν ή αλλά χωρίς αστερίσκους. Εσείς λοιπόν τορπιλίζετε την συναίνεση. Γιατί αρνείστε την συναίνεση σε αυτό το τεράστιο πολιτικό και ηθικό ζήτημα;»

«Συγκεντρωτική και πελατειακή η αντίληψη της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών»

Περνώντας στο θέμα των φωτιών και της αντιπυρικής περιόδου, ο κ. Ανδρουλάκης έστρεψε τα «βέλη» του στην κυβέρνηση, η οποία «περνάει κάτω από τον πήχη των προσδοκιών της ελληνικής κοινωνία, γιατί η αντίληψή της είναι πελατειακή και συγκεντρωτική», ενώ αναφερθείς στο πύρινο μέτωπο της Αττικής είπε:

«Στην Αττική μια φωτιά ξεκίνησε από μια δασική περιοχή και παρόλα αυτά ξέφυγε στον αστικό ιστό και δημιούργησε εκ νέου γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες. Η φωτιά από τον Βαρνάββα έσβησε στο Χαλάνδρι. Τι συνέβη; Με αυτήν την πυρκαγιά έχει καεί συνολικά το 37% των δασικών εκτάσεων όλης της Αττικής. Θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στον αέρα που αναπνέουμε. Τι θα κάνετε για να σταματήσει αυτός ο κατήφορος; Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη φωτιά στο Ξυλόκαστρο, η οποία ήταν η «πιο καταστροφική στην Ελλάδα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, πράγμα που δείχνει απαράδεκτη ανετοιμότητα».

Τέλος, υπογράμμισε πως χρειάζεται μία ριζική αλλαγή του εθνικού σχεδίου, με τρία πορίσματα που επί της ουσίας δεν έχουν γίνει πυξίδα μεγάλων αλλαγών. «Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει συνολική αντιμετώπιση, με άλλα λόγια έχουμε ενισχύσει την ανθετικότητα; Εγώ θα πω όχι. Δεν υπάρχουν περιθώρια, αναβολές, λάθη», προτείνοντας:

«Πρέπει να βάλουμε τέλος στην αποδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών, να τερματίσουμε την υφιστάμενη κατανομή πόρων. Το 70 -30 δεν λειτουργεί. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης, να φτάσουμε στο 50-50. Προτεραιοποίηση περιοχών υψηλού κινδύνου. Υιοθέτηση ενός τριπτύχου για την προστασία των δασών, όπως και θεσμοθέτηση και συστηματική αξιοποίηση των παλαιών στελεχών. Τη δημιουργία ενός ενιαίου γεωπληροφοριακού συστήματος με όλο το δασικό και αγροτικό δίκτυο. Αξιοποίηση τον χειμώνα της πρόληψης των δασοπυροσβεστών που το καλοκαίρι είναι μέσα στο δάσος, μαζί με σύσταση φορέα παρακολούθησης της αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Όχι μόνο αποζημίωση αλλά ουσιαστική υποστήριξη των πυρόπληκτων. Όλα αυτά είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε σε μια αρμόδια διακομματική επιτροπή που θα φέρει πρόταση στη Βουλή».

