«Όσα βγάζουν τους εργαζόμενους στου δρόμους δεν είναι καθόλου άσχετα με το θέμα που συζητάμε Κοινός παρονομαστής είναι ότι οι λαϊκές ανάγκες θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους από ένα επιλεκτικά ανίκανο επιτελικό κράτος» ανέφερε στην τοποθέτησή του στη Βουλή ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Στα 5,5 χρόνια που κυβερνάτε έχουμε ακούσει τα πάντα από εσάς. Διαψεύστηκαν τα πάντα το ένα μετά το άλλο» συνέχισε ο κ. Κουτσούμπας.

«Στην αρχή σάς άρεσε, σας βόλευε, να συγκρίνεστε με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά με το έγκλημα στο Μάτι και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αυτό τελείωσε οριστικά πέρυσι, με τους 28 νεκρούς στις φωτιές» τόνισε.

«Μετά την πυρκαγιά στην Αττική, βρήκατε το εξωφρενικό επιχείρημα ότι αυτοί που επλήγηκαν ήταν λίγοι. Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό όταν κάηκαν 100.000 στρέμματα, το 37% των δασών της Αττικής; διερωτήθη ο κ. Κουτσούμπας.

«Το ζήτημα δεν είναι πόσες πυρκαγιές σας ξέφυγαν, αλλά γιατί σας ξέφυγαν» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, που είτε δουλεύουν για πάνω από 24 ώρες συνεχόμενα, είτε καλούνται να αντιμετωπίσουν φωτιές σε περιοχές που δεν γνωρίζουν.

«Ατομική ευθύνη και στην αποκατάσταση των ζημιών και του φυσικού περιβάλλοντος», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «πρόληψη δεν μπορείτε να κάνετε, καταστολή δεν μπορείτε να κάνετε, αποζημιώσεις δεν μπορείτε να δώσετε, αποκατάσταση δεν μπορείτε να κάνετε. Όλα επαφίενται στην ατομική ευθύνη των πολιτών. Υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε;».

