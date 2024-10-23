Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από την Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ο οποίος ανέβηκε στο βήμα μετά την ολοκλήρωση της πρωτολογίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός αποχώρησε από τα κυβερνητικά έδρανα μόλις ανέβηκε στο βήμα ο κ. Παππάς, ενώ επέστρεψε αμέσως μετά το τέλος της ομιλίας του, προκειμένου να ακούσει τις πρωτολογίες των Νίκου Ανδρουλάκη και Δημήτρη Κουτσούμπα.

«Μας έκανε τον ψύχραιμο και τον συναινετικό ο κ. Μητσοτάκης, για να εκτοξεύσει όχι απλώς σφοδρή και άδικη κριτική, αλλά και ανοίκεια προς την Αξιωματική Αντιπολίτευση ότι όσα πούμε θα είναι αποκυήματα νοσηρής φαντασίας. Ποια είναι αποκυήματα νοσηρής φαντασίας; Ότι κάηκαν 4 εκατομμύρια στρέμματα; Αν όλα θεωρεί ότι λειτουργούν ρολόι, δεν νομίζω ότι είναι πειστικό αυτό προς τον ελληνικό λαό», σημείωσε στην αρχή της τοποθέτησής του ο κ. Παππάς, για να προσθέσει:

«Μας είπε ότι ελπίζει να έρθουν τα Canadair το 2027, για να πάρουμε μέτρα πότε; Ήμασταν έτοιμοι να αγοράσουμε air tractors από χώρες που λειτουργούσαν καρτέλ. Γιατί η Αυστρία τα αγόρασε με 1 εκατομμύριο ευρώ και εμείς με 8; Δεν περίμενα τέτοια προσπάθεια αποσιώπησης του τι πρέπει να γίνει. Στην πολιτική προστασία χρειάζεται πρόληψη και αποκατάσταση. Να ενισχυθεί η δασική προστασία που εσείς ισοπεδώσατε».

«Είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη - Ήρθε η ώρα για ΠτΔ από την Αριστερά»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε θέματα οικονομίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι οδήγησε τη χώρα στην τελευταία θέση σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης.

«Λέτε ότι ο προϋπολογισμός κάνει καλό στην τσέπη του λαού, μόνο λέμε εμείς αν κάποιος είναι μέτοχος σε τράπεζα ή εταιρεία ενέργειας. Στην αύξηση του δημόσιου χρέους απαντάτε με ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Η Ελλάδα δεν έχει μέσο ρυθμό ανάπτυξης, δεν σας έφταιγε το διεθνές περιβάλλον. Μιλάτε για ανάπτυξη, αντιλαμβάνεστε ότι η πλειοψηφία των νοικοκυριών βιώνει συνθήκες ύφεσης, μειωμένης δηλαδή πρόσβασης στα αγαθά;»

Τέλος, αναφερθείς στην αναθεώρηση του Συντάγματος, αναρωτήθηκε αν ενοχλεί το άρθρο για το δημόσιο νερό. «Μήπως σας ενοχλεί το άρθρο για το απόρρητο των συνομιλίων; Το άρθρο για την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων; Ανοίξτε τα χαρτιά σας, θα χρειαστείτε τα παλικάρια της φακής;»

Επιπλέον, μιλώντας για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ισχυρίστηκε πως «έχει έρθει η ώρα για ΠτΔ από την Αριστερά ή από τη γενικότερη προοδευτική παράταξη», καθώς κάτι τέτοιο «δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ».

