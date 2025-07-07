Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η προμήθεια τετράτροχων μικρών οχημάτων ειδικού τύπου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.083.200 ευρώ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για προμήθεια δέκα καινούργιων τετράτροχων μικρών απορριμματοφόρων οχημάτων ανοιχτού τύπου, χωρητικότητας 3μ3 με σύστημα ανύψωσης κάδων, και δέκα καινούργιων τετράτροχων μικρών πλυστικών οχημάτων με δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 400 λίτρων, κατάλληλα για πλύσιμο πεζοδρομίων τοίχων κτηρίων, απολύμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ψεκασμό δενδροστοιχιών και κήπων, αποκόλληση αφισών και graffiti κλπ.

Η πράξη εντάσσεται στο Ειδικό Πρόγραμμα Δήμου Αθηναίων 2021-2025 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κ.λπ.)»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.