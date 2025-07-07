Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε) αναφορικά με την υπόθεση εκβιασμού της βουλευτού της ΝΔ Ζέττας Μακρή από τον δημοσιογράφο στον Βόλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με αφορμή τη σύλληψη ιδιοκτήτη Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για υπόθεση εκβιασμού πολιτικού προσώπου, το Σάββατο 5 Ιουλίου στον Βόλο, η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε) προχωρεί σε αποσαφήνιση και τοποθέτηση επί του ζητήματος, καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό που προκαλεί εύλογα ερωτήματα και πλήττει το κύρος της δημοσιογραφίας στην περιοχή.

Καταρχάς, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε προς κάθε κατεύθυνση πως το πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση δεν είναι μέλος της Ένωσής μας και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον επαγγελματικό δημοσιογραφικό χώρο, όπως αυτός εκπροσωπείται από την ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε.

Ο συγκεκριμένος δεν είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα μας και δεν αναγνωρίζεται από την Ένωση ως επαγγελματίας δημοσιογράφος, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να προστατευθεί η υπόληψη των πραγματικών λειτουργών της ενημέρωσης.

Η Ένωση καταδικάζει απερίφραστα το εν λόγω περιστατικό, που είδε το φως της δημοσιότητας από ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς αποτελεί βάναυση προσβολή για το ήθος και την αξιοπρέπεια του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.

Πρόκειται για ενέργεια που δυσφημεί άδικα το σύνολο των επαγγελματιών δημοσιογράφων της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη μάχη της ενημέρωσης με εντιμότητα και επαγγελματική συνέπεια.

Οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι – μέλη της ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε – είναι άνθρωποι που εργάζονται με γνώμονα την αντικειμενικότητα, την αμεροληψία και τον σεβασμό στην αλήθεια και το κοινό συμφέρον. Δεν έχουν καμία σχέση με «συναλλαγές κάτω από το τραπέζι», ούτε με πρακτικές εκβιασμού οποιουδήποτε είδους.

Ο ρόλος τους είναι ξεκάθαρος και υπηρετούν τη δημοκρατία και τη διαφάνεια μέσα από την ενημέρωση των πολιτών, ενώ επιβάλλεται να ακολουθούν τα καταστατικά των Ενώσεων και τους κανόνες δεοντολογίας του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Σε αντίθεση με αρκετούς "δημοσιογράφους" και "δημοσιολογούντες".

Η ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε τονίζει ότι η δημοσιογραφία δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο προσωπικών συμφερόντων ή πιέσεων και δεν μπορεί να εξευτελίζεται από μεμονωμένες περιπτώσεις που ουδεμία σχέση έχουν με το επάγγελμα. Τέτοιες πρακτικές στρέφονται κατά της κοινωνίας συνολικά, πλήττουν την ελευθεροτυπία και απαξιώνουν την εμπιστοσύνη του κοινού προς τα ΜΜΕ.

Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στους λειτουργούς της Δικαιοσύνης και με σεβασμό στις διαδικασίες και το τεκμήριο αθωότητας, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν, στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που διαφυλάσσει το κύρος της ενημέρωσης και διαχωρίζει με σαφήνεια τον επαγγελματισμό, από την αυθαιρεσία.

Τέλος, απευθύνει έκκληση προς όλους τους φορείς, θεσμούς και κυρίως προς τους πολίτες, να διατηρούν στάση κριτική αλλά, παράλληλα να αποφεύγουν τις αόριστες γενικεύσεις. Κοινώς δεν μπορούν να «μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι» για τα λάθη και πάθη των ελαχίστων. Ο αγώνας για καθαρή, ανεξάρτητη και δεοντολογική δημοσιογραφία είναι καθημερινός και συλλογικός.

Πηγή: skai.gr

