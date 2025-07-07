Το «restart» του Σωκράτη Φάμελλου

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει από «χίλια κύματα» τα τελευταία δυο χρόνια.

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και ο «τυφώνας» Κασσελάκη άλλαξε τη φυσιογνωμία του κόμματος που έζησε επίσης τρεις διασπάσεις. Στη δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ την περασμένη εβδομάδα, ο Σωκράτης Φάμελλος είδε το κόμμα του για πρώτη φορά μετά από μήνες να παρουσιάζει άνοδο.

Ήταν, μάλιστα η μόνη δύναμη που είχε πορεία προς τα πάνω και μάλιστα κατά 1%. Βρέθηκε στην πρόθεση ψήφου από το 5,5% στο 6,5% και κατά πολλούς ήταν μια απάντηση σε πρόσφατη μέτρηση που έφερε την Κουμουνδούρου να είναι κάτω από το όριο του 3% και το Κίνημα Δημοκρατίας πιο ψηλά.

Τα ποσοστά, ωστόσο είναι ακόμα χαμηλά και πολλά περιθώρια για χαμόγελα δεν υπάρχουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ από κυβερνητική δύναμη έχει καταλήξει να είναι ένα κόμμα το οποίο αδυνατεί να καταγράψει πλέον διψήφιο ποσοστό. Μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα; Ο Σωκράτης Φάμελλος κατάφερε κάτι σημαντικό τις τελευταίες ημέρες. Με το συνέδριο, την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και της νέας ηγετικής ομάδας να αποκτήσει την απόλυτη κυριαρχία στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί από κανέναν, καθώς φαίνεται πως το μπλοκ του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παππά υπολογίζεται κοντά στο 20%. Είναι χαρακτηριστικό πως την πρόταση του προέδρου για την ανάληψη της θέσης του γραμματέα της Κ.Ε. από τον Στέργιο Καλπάκη και της αναπληρώτριας Αναστασίας Σαπουνά στήριξε το 80,07% της Κεντρικής Επιτροπής.

Η επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου να στηρίξει το 35χρονο πρώην στέλεχος της ΔΗΜΑΡ για τη θέση του νούμερου δυο του κόμματος είναι ενδεικτική της ανανέωσης που επιχειρεί να κάνει, αλλά και της έμφασης που επιθυμεί να δώσει στην Προοδευτική Συμμαχία και της μη περιχαράκωσης του κόμματος. Ο Στέργιος Καλπάκης έχει την απαιτούμενη εμπειρία να αντεπεξέλθει στα δύσκολα καθήκοντα του και ήταν μια πρόταση που δεν προκάλεσε ενστάσεις. Είχε συζητηθεί αρκετά η τοποθέτησή του στο πρόσφατο συνέδριο στο οποίο είχε αναφέρει: «Επειδή πριν ακούστηκε ΄΄γιατί δεν παραιτήθηκαν τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας με αυτά που έβλεπαν να γίνονται με τον Κασσελάκή΄΄, απαντώ: Ευτυχώς που δεν παραιτήθηκαν και ήταν εκεί οχτώ άνθρωποι και διώξαμε τον Κασσελάκη. Και θέλω να ευχαριστήσω έναν έναν, μια μια: Την Όλγα Γεροβασίλη, τον Αλέκο Φλαμπουράρη, τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον Γιάννη Ραγκούση, τον Θανάση Θεοχαρόπουλο, την Ελένη Συμεωνίδου, τη Ζωή Καρκούλια, την Κατερίνα Νοτοπούλου που ήταν εκεί και σήμερα είμαστε εδώ».

Σήμα ανανέωσης δίνεται και από την τοποθέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη στη θέση του εκπροσώπου τύπου. Ο Γιώργος Καραμέρος εκτιμάται πως έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχυ δίνοντας πολλές τηλεοπτικές μάχες και προλαβαίνοντας το ΠΑΣΟΚ σε καίρια ζητήματα στην αντιπολιτευτική κούρσα. Ο πρώην διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ έμπειρος και είναι από τα στελέχη του κόμματος που δεν έχουν κρυφτεί στα πολύ δύσκολα. Έδωσε τη δύσκολη μάχη για το δήμο της Αθήνας σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν στα καλύτερά του. Με τη στήριξη που παρείχε στον Χάρη Δούκα έκανε σαφές πως στηρίζει τη διεύρυνση του κόμματος την οποία έτσι και αλλιώς υποστήριξε από την πρώτη στιγμή στο συνέδριο του 2022. Εκτιμάται πως ακολουθώντας τη γραμμή που θα χαράξει το κόμμα θα σηκώσει κατακόρυφα τους αντιπολιτευτικούς τόνους. Ήδη στην πρώτη του παρέμβαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε: «Έξι χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη, υποσχέθηκε την κυβέρνηση των αρίστων και έφτιαξε την κυβέρνηση των ΄΄φραπέδων΄΄ και των ΄΄χασάπηδων΄΄.

Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει αν ο Σωκράτης Φάμελλος προχωρήσει και σε έναν μίνι ανασχηματισμό στους τομεάρχες, αλλά και σε επίπεδο της κοινοβουλευτικής ομάδας και του προεδρείου αυτής. Σύντομα αναμένεται να γίνει γνωστή και η σύνθεση του Εκτελεστικού Γραφείου, του ευέλικτου μικρού οργάνου, που θα αποτελεί τον πυρήνα των στενών συνεργατών του. Ένα ολιγομελές σχήμα που σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί και ως πρωινός καφές καθορίζοντας την καθημερινή γραμμή του κόμματος.

