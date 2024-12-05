Παπαθανάσης: Οι ευρωπαϊκοί πόροι μοχλός ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας

Τον ρόλο των ευρωπαϊκών πόρων στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση των υποδομών που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα του πολίτη, ανέδειξε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης κυβερνητικού κλιμακίου, παρουσία τοπικών Βουλευτών, στην Καστοριά και τα Γρεβενά, όπου παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών, στο πλαίσιο ανάλογων δράσεων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Συγκεκριμένα, στην Καστοριά, παρουσιάστηκαν 90 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού άνω των 32 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Από το Περιφερειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027, χρηματοδοτούνται έργα υποδομής όπως η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, έργα ύδρευσης και αντιπλημμυρικά έργα. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτούνται δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 19 εκατ. ευρώ, όπως η ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού, ο εκσυγχρονισμός του ΤΕΠ στο Νοσοκομείο Καστοριάς, η αποκατάσταση του Βυζαντινού Ναού Ταξιαρχών Μητροπόλεως και ο εκσυγχρονισμός 12 ΚΕΠ των Δήμων Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου. Παράλληλα, σε διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται η κατασκευή φοιτητικών εστιών δυναμικότητας 150 κλινών στην Πανεπιστημιούπολη Καστοριάς μέσω ΣΔΙΤ.

Στα Γρεβενά, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 χρηματοδοτούνται έργα όπως η δημιουργία κοινωνικών δομών, έργων υποδομής και ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 22,7 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, μέσω χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης, υλοποιούνται σημαντικά δημόσια έργα ύψους άνω των 140,16 εκατ. ευρώ όπως η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, η ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Δεσκάτης και του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, καθώς και ο εκσυγχρονισμός 10 ΚΕΠ στην περιοχή. Επιπλέον, στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης εγκρίθηκαν 57 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ που αναμένεται να δημιουργήσουν 150 νέες θέσεις εργασίας.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και της υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, όπως η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, αλλάζει το παραγωγικό της μοντέλο, προς όφελος της δημιουργίας νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, κυρίως για τις νέες και για τους νέους, που θα μπορούν να μείνουν και να επενδύσουν στον τόπο τους» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθανάσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.