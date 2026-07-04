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Συνελήφθη 88χρονος για τη φωτιά στα Γρεβενά- Την προκάλεσε από εργασίες με τροχό

Σύλληψη 88χρονου στα Γρεβενά για πυρκαγιά από αμέλεια στη Δεσκάτη. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.546 ευρώ και συνελήφθη στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας

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Συνελήφθη 88χρονος για τη φωτιά στα Γρεβενά

Στη σύλληψη ημεδαπού, ηλικίας 88 ετών, προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, στις 13:59, σε χορτολιβαδική έκταση στη θέση «Ράχη» της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης, στον Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 88χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη της παρακείμενης βλάστησης.

Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546,88 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 4 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, ύψους 629.272,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, η πλειονότητα αφορά πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ σε μικρότερο ποσοστό από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας, καθώς η ανθρώπινη αμέλεια παραμένει βασική αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γρεβενά Φωτιά
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