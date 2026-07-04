Φωτιά στο Κικλίς

Φωτιά εκδηλώθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λειψύδριο Κιλκίς, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 36 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικών οχημάτων και πέντε αεροσκαφών που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και μηχανήματα έργου, με στόχο τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Για το πύρινο μέτωπο ενεργοποιήθηκε 112 από το οποίο και ζητείται από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Πηγή: skai.gr

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