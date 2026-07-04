Βόμβα από Ουρμπόνας: «Ο Παναθηναϊκός κερδίζει την κούρσα για Μπόνγκα»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών αναφορικά με το μέλλον του Άιζακ Μπόνγκα και του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Το μεσημέρι του Σαββάτου (04/07) η Παρτίζαν ανακοίνωσε πως ο Γερμανός φόργουορντ αποχωρεί από τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου και πως θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας, με τους Ισπανούς να αποκαλύπτουν πως βρίσκεται μια... ανάσα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει αλλαγή σκηνικού στην εν λόγω υπόθεση, η οποία και είναι από τις πιο «καυτές» μάχες της offseason της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μιας και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ελεύθερης αγοράς.



Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ντονάτας Ουρμπόνας στο «Basketnews», ο Παναθηναϊκός AKTOR φαίνεται πως νίκησε τον ανταγωνισμό και πως πλησιάζει στην απόκτηση του 26χρονου άσου.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά του λιθουανικό Μέσο, η πιθανή συμφωνία των «πράσινων» με τον Μπόνγκα θα περιλαμβάνει ρήτρες αποχώρησης του παίκτη για το ΝΒΑ σε κάθε καλοκαίρι του συμβολαίου, αφήνοντας ανοικτό το «παράθυρο» να διεκδικήσει το όνειρό του στα μαγικά παρκέ των ΗΠΑ.



Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο διεθνής φόργουορντ κατέγραψε συνολικά 38 συμμετοχές με τη φανέλα της Παρτίζαν στην Ευρωλίγκα, μετρώντας 9,9 πόντους, 5,6 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 14,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο.

Isaac Bonga is nearing a move to Panathinaikos after one of the most competitive transfer races of this summer's EuroLeague market, per sources.



The expected multi-year agreement will include NBA exit clauses every offseason.



More on BasketNewshttps://t.co/XZgsmqxqyZ — Donatas Urbonas (@Urbodo) July 4, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.