Τραμπ: Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό - Οι Ιρανοί ικετεύουν για συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο στο Axios ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του ζήτησε να συναντηθούν στο Λευκό Οίκο και ότι η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα, μετά την επιστροφή του Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Τα πάμε πολύ καλά. Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό», δήλωσε ο Τραμπ σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο Axios.

Σημειώνεται ότι θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών μετά τη συνάντησή τους στο «Situation Room» τον Φεβρουάριο, όταν ο Νετανιάχου παρουσίασε το σχέδιό του για την έναρξη ενός κοινού πολέμου κατά του Ιράν.

Ένας ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η επόμενη εβδομάδα ίσως είναι πολύ νωρίς για να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, λόγω του ταξιδιού του Τραμπ στην Τουρκία, όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου. «Ίσως πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ την Παρασκευή για να τον συγχαρεί με αφορμή την 250ή επέτειο της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν εγγυητή της παγκόσμιας ελευθερίας και ότι το Ισραήλ εκτιμά ιδιαίτερα τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Τα άτομα από τον κύκλο του Τραμπ έχουν γίνει όλο και πιο επιφυλακτικά και απογοητευμένα από τον Νετανιάχου τους τελευταίους μήνες, από τη συνάντησή τους τον Φεβρουάριο, τονίζει το Axios. «Πολλοί από τους στενότερους συμβούλους του Τραμπ πιστεύουν ότι ο Μπίμπι έκανε λάθος σε όλα», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ επέκρινε σφοδρά τον Νετανιάχου για την κλιμάκωση της έντασης από το Ισραήλ στο Λίβανο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τον περασμένο μήνα, αποκαλώντας τον «τρελό» και κατηγορώντας τον για αχαριστία.

Οι εντάσεις έχουν οξύνει ένα ευρύτερο ρήγμα στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σχετικά με το Ισραήλ και τον πόλεμο, με επιδραστικές προσωπικότητες του κινήματος MAGA, όπως ο Τάκερ Κάρλσον, να κατηγορούν τον Τραμπ ότι είναι υποταγμένος στον Νετανιάχου.

Οι στόχοι του Τραμπ και του Νετανιάχου σε θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής - καθώς και τα εσωτερικά πολιτικά τους συμφέροντα - έχουν αποκλίνει τους τελευταίους δύο μήνες, εν μέσω του πολέμου και άλλων περιφερειακών ζητημάτων.

Παρά τις επιφυλάξεις του Νετανιάχου, ο Τραμπ υπέγραψε τον περασμένο μήνα ένα μνημόνιο κατανόησης (MOU) με το οποίο παρατείνεται η εκεχειρία με το Ιράν και ξεκινούν νέες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ πίεσε επίσης τον Νετανιάχου να περιορίσει τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού (IDF) στο Λίβανο - όπου οι συγκρούσεις είχαν καταστεί εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν - και να υπογράψει μια συμφωνία-πλαίσιο που θα προέβλεπε μια σταδιακή απόσυρση από τον νότιο Λίβανο.

Μια συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο θα είχε τεράστια σημασία για τον Νετανιάχου, καθώς ξεκινά την προεκλογική του εκστρατεία εν όψει των εκλογών του Οκτωβρίου στο Ισραήλ, όπου, σύμφωνα με τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, βρίσκεται πίσω.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι παρακολουθεί την κηδεία του πρώην Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο πλαίσιο μιας κοινής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί «ικετεύουν να κλείσουν συμφωνία», αλλά ανέφερε ότι οι δύο πλευρές αποφάσισαν να διακόψουν τις συνομιλίες για μία εβδομάδα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις γύρω από την κηδεία του Χαμενεΐ. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θα επιτεθεί στην άλλη.

«Είναι όλοι εκεί. Με μία μόνο βολή [και μπορούμε να τους εξοντώσουμε όλους], αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό, γιατί τότε δεν θα έχουμε κανέναν να διαπραγματευτούμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι τον εξέπληξε το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλαιγαν στο λαϊκό προσκύνημα, λέγοντας ότι νόμιζε πως ο κόσμος μισούσε τον Χαμενεΐ. «Ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα», σημείωσε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

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