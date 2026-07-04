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Προσαράξεις σκαφών σε Αίγινα και Αντίπαρο - Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός

Καλά στην υγεία τους οι 14 επιβαίνοντες της θαλαμηγού που προσάραξε βορειοανατολικά της Αίγινας, όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά με τη βοήθεια σωστικής λέμβου και ιδιωτικού σκάφους

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Λιμενικό

Καλά στην υγεία τους είναι οι 14 επιβαίνοντες θαλαμηγού, που προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας. Πρόκειται για έντεκα αλλοδαπούς επιβάτες και τρία μέλη πλήρωμα, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στη σωστική λέμβο και με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Στο σημείο έσπευσαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ στην περιοχή έπνεαν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.

Παράλληλα, ιστιοφόρο καταμαράν με έξι αλλοδαπούς επιβαίνοντες προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Δεσποτικού, νοτιοδυτικά της Αντιπάρου. Για την παροχή συνδρομής έχουν κινητοποιηθεί ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Αίγινα Αντίπαρος θαλαμηγός Λιμενικό σώμα διάσωση Ελληνικά Νησιά
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