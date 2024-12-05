Τουρκικά ΜΜΕ: «Ελλάδα και Κύπρος αγοράζουν το Iron Dome από το Ισραήλ»

«Ελλάδα και Κύπρος αγοράζουν το Iron Dome από το Ισραήλ» αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Η αντιαεροπορική ασπίδα Αθήνας και Λευκωσίας προκαλεί ανησυχία στη γειτονική χώρα.

Η εφημερίδα Milliyet γράφει για την «άφιξη της πρώτης παρτίδας του ΙRON DOME στη 'Νότια Κύπρο'»: Η πρώτη παρτίδα των τμημάτων (εξαρτημάτων) του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας «Iron Dome» έφτασε στη 'Νότια Κύπρο' και ότι ο ελληνοκυπριακός στρατός ενεργοποίησε το παραδοθέν σύστημα. Η κυβέρνηση της 'ΤΔΒΚ' δήλωσε ότι 'η ελληνοκυπριακή πλευρά αυξάνει την ένταση'.

Η 'Νότια Κύπρος' (Kυπριακή Δημοκρατία) περιμένει επίσης να παραλάβει στο εγγύς μέλλον μαχητικά ελικόπτερα από τη Γαλλία, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την αγορά νέων αρμάτων μάχης που θα αντικαταστήσουν τα ρωσικά τανκς Τ-80.

Και η Ελλάδα θα αγοράσει Ιron Dome το Ισραήλ.

Πριν από περίπου ένα μήνα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε την επένδυση για την αεράμυνα στη Βουλή των Ελλήνων.

Η Sözcü γράφει: «Η Ελλάδα και η 'Νότια Κύπρος' εξοπλίζουν το Αιγαίο και τη Μεσόγειο με το Iron Dome του Ισραήλ. Η 'Νότια Κύπρος' (Κυπριακή Δημοκρατία) ξεκίνησε να εγκαθιστά στο νησί τον Σιδερένιο Θόλο που αγόρασε από το Ισραήλ. Επιπλέον, σημειώνεται ότι θα είναι πλήρως συμβατός με τον Σιδηρούν Θόλο που κατασκευάζει παράλληλα η Ελλάδα σε συνεργασία με τους Ισραηλινούς».

Η GazeteDuvar γράφει: «Εγκαθίσταται ισραηλινό αμυντικό σύστημα: «Iron Dome» στη 'Νότια Κύπρο'. Η τηλεόραση Sigma, που εκπέμπει στην Κύπρο, υποστήριξε ότι εγκαταστάθηκαν στη 'Nότια Κύπρο' τα πρώτα τμήματα του ισραηλινής κατασκευής συστήματος αεράμυνας, που είναι παρόμοιο με το «Σιδερένιο Θόλο».

Πηγή: skai.gr

