Δεύτερη φωτιά στο Κιλκίς, στην περιοχή Κρηστώνη

Δεύτερη φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 19:00 στο Κιλκίς.

Το πύρινο μέτωπο μαίνεται σε καλαμιές στην περιοχή Κρηστώνη με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο όπου και πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Επί του πεδίου βρίσκονται 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 19:13 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με οπτική και θερμική κάμερα, υποστηρίζοντας τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Στην περιοχή έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτίων.

Παράλληλα, νωρίτερα είχε εκδηλωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά και στην περιοχή Λειψύδριο Κιλκί ς, όπου επίσης επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πηγή: skai.gr

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