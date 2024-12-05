Δένδιας: Να υποστηρίξουμε τους κανόνες που βασίζονται στη διεθνή τάξη

Για τις αμυντικές δαπάνες αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε ομιλία του στις εργασίες του «2024 IDU Forum», το οποίο διοργανώνει η International Democracy Union (IDU) στην Ουάσινγκτον, ενώ έστειλε παράλληλα και το μήνυμα «να υποστηρίξουμε τους κανόνες που βασίζονται στη διεθνή τάξη».

Ο κ. Δένδιας συμμετείχε στη συζήτηση στο πρώτο θεματικό πεδίο υπό τον τίτλο: «Το μέλλον της Διακυβέρνησης: Διεθνής ασφάλεια σε μια εποχή Εθνικισμού» («The Future of Governance: International Security in an Age of Nationalism»).

Στην τοποθέτησή του ανέφερε πως: «Όταν συνήθως απευθύνομαι σε ευρωπαϊκό κοινό, επισημαίνω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να βρισκόμαστε στη γεωγραφική θέση του Λουξεμβούργου, που είναι ασφαλές από κάθε πλευρά του. Καθώς τώρα βρίσκομαι εδώ στην Ουάσινγκτον, νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε ότι γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία, και γίνεται πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά είναι πολύ μακριά μας».

Και συνέχισε λέγοντας πως: «Και γι' αυτό δεν φταίει μόνον ο ωκεανός που μας χωρίζει. Αν δείτε, όμως, για παράδειγμα, στη βορειοανατολική Ελλάδα την Αλεξανδρούπολη, η οποία είναι κύριο λιμάνι του ΝΑΤΟ στην βορειοανατολική Ελλάδα, η απόστασή της από την Οδησσό είναι μόνο 500 χιλιόμετρα. Έτσι, υποθέτω ότι είναι σαν να υπάρχει ένας πόλεμος κάπου ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη. Η απόστασή μας από τη Γάζα είναι λίγο μεγαλύτερη, όπως και από τον Λίβανο. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

«Σε αυτό που πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, και είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε το καθήκον μας, εμείς ως χώρες της πρώτης γραμμής, είναι να υποστηρίξουμε τους κανόνες που βασίζονται στη διεθνή τάξη. Να μην αποδεχθούμε αλλαγή αυτής της τάξης με τη βία. Να μην συνηγορήσουμε στην ωμή βία. Να μην δεχθούμε την τρομοκρατία ως μέσο για να αλλάξουμε τον κόσμο. Είναι ευκολότερο στα λόγια απ' ό,τι στην πράξη» ξεκαθάρισε.

Για την αύξηση των αμυντικών δαπανών

Αναφορικά με τις αμυντικές δαπάνες, ο κ. Δένδιας τόνισε: «Όλοι συνηγορούμε στο ότι πρέπει να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες μας. Στην Ελλάδα δαπανούμε περισσότερο από 3%, ίσως και περισσότερο από 3,5% από τον εθνικό μας αμυντικό προϋπολογισμό. Γιατί το κάνουμε αυτό; Όχι μόνο επειδή είμαστε καλός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, αλλά επειδή αντιμετωπίζουμε και μία απειλή από τους γείτονές μας, την Τουρκία».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι όλες οι χώρες πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και επίσης κάποιοι, όπως ο πρόεδρος Μακρόν της Γαλλίας, συνηγορούν σε μία αυτόνομη ευρωπαϊκή παρουσία στον αμυντικό τομέα. Άλλοι λένε να είναι συμπληρωματική στο ΝΑΤΟ. Ωραία. Αλλά με περισσότερες ικανότητες», συμπλήρωσε.

«Και τώρα έρχεται η παγίδα» ανέφερε και συνέχισε: «Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνηγορεί σε περισσότερες δαπάνες, έχει τέτοιους δημοσιονομικούς κανόνες ώστε αν ξεπεράσεις στο ελάχιστο τα δημοσιονομικά σου όρια. Και αυτό δεν έχει αλλάξει, επαναλαμβάνω ότι δεν έχει αλλάξει, μετά από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία- τίθεσαι υπό έλεγχο και θα εξεταστεί εάν έπραξες σωστά να ξεπεράσεις τα δημοσιονομικά σου όρια, ή όχι».

«Πλέον», είπε, «οι αγορές θα αυξήσουν τα επιτόκια των ομολόγων σου σε τέτοιο επίπεδο που θα αντιμετωπίσεις μία κρίση πολύ πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει αν είχες δίκιο ή όχι να αυξήσεις τις αμυντικές σου δαπάνες. Έτσι όμως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε».

«Η ειρήνη δεν είναι δεδομένη»

«Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ζούμε σε μία εποχή, όπου η ειρήνη δεν είναι δεδομένη. Και αν δεν μπορούμε (να το κατανοήσουμε), χώρες, λαός, αρχηγοί που πιστεύουν σε εναλλακτικές λύσεις για τη διακυβέρνηση διαφορετικών κοινωνιών και διαφορετικών αξιών, δεν θα επιβιώσουμε. Έχουμε αποδεχθεί τη Δημοκρατία ως δεδομένο, έχουμε αποδεχθεί την ειρήνη ως δεδομένο. Δεν είναι έτσι. Κάνουμε λάθος», υπογράμμισε.

«Εισήλθαμε στον 21ο αιώνα πιστεύοντας ότι εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα ζήσουν σε περίοδο ειρήνης και ευμάρειας. Είναι προφανές ότι αυτό δεν συμβαίνει», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο πρόεδρος του Ιnternational Republican Institute δρ. Νταν Τουΐνινγκ (Dan Twining), έλαβαν επίσης μέρος η πρώην πρόεδρος της Κροατίας, Κολίντα Γκράμπαρ Κιτάροβιτς (Kolinda Grabar-Kitarović) και ο πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον(Scott Morrison).

Σημειώνεται πως η International Democracy Union (IDU) είναι διεθνής ένωση κομμάτων που ανήκουν στον πολιτικό χώρο της Κεντροδεξιάς και μοιράζονται κοινές αξίες για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία.

Ιδρύθηκε το 1983 και αποτελείται από κόμματα-μέλη χωρών όλων των ηπείρων. Μέλη της είναι από την Ευρώπη τα κόμματα που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) - όπως η Νέα Δημοκρατία από την Ελλάδα - και στη Συμμαχία Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), ενώ από τις ΗΠΑ είναι μέλος της το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Το Παγκόσμιο Forum της IDU στην Ουάσινγκτον διοργανώνεται κάθε χρόνο και αποτελεί σημείο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, υπουργών, βουλευτών, εκπροσώπων κυβερνήσεων και Οργανισμών, αξιωματούχων, ακαδημαϊκών κ.ά.

Πρόεδρός της IDU σήμερα είναι ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Stephen Harper.

Στα ιδρυτικά μέλη του IDU περιλαμβάνονταν η Μάργκαρετ Θάτσερ, ο Τζορτζ Μπους (πρεσβύτερος), ο Ζακ Σιράκ, ο Χέλμουτ Κολ και πολλοί άλλοι ηγέτες.

