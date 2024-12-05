Από τη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη ξεκίνησε η συνέντευξη του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός χαρακτήρισε τη συνάντηση πάνω από όλα «θεσμική», κάτι που είναι επιβεβλημένο να γίνεται, άρα αποτελεί θετική εξέλιξη. «Εκ των πραγμάτων έχουμε πολύ σημαντικές διαφωνίες με το ΠΑΣΟΚ, ειδικά στο πεδίο της οικονομίας. Θεωρούμε ότι οι προτάσεις πρέπει να είναι ρεαλιστικές πάνω στις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε και να διαφωνήσουμε. Δεν είμαστε στην εποχή του "όχι σε όλα", είμαστε στην εποχή του ότι πρέπει να κάνεις κάποιες βασικές συναινέσεις σε βασικά θέματα, όπως στην Παιδεία».

Όπως ανέφερε «δεν περιμένουμε από την Αντιπολίτευση να συμφωνεί σε όλα, αυτό θα παραβίαζε κια τον ρόλο της. Αλλά δεν μπορεί και να διαφωνεί σε όλα. Κάτι καλό σημαίνει ότι κάνει αυτή η κυβέρνηση για να επανεκλέγεται μέσα στον χρόνο», για να υπογραμμίσει στη συνέχεια:

«Σε κάποια πράγματα ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει ειλικρίνεια. Οι λογικές του να μοιράζουμε χρήματα στα πάντα ή να λέμε ότι όλα γίνονται ήταν λογικές που οδήγησαν τη χώρα πρακτικά να χρεοκοπήσει και να μπει στα μνημόνια. Άρα εμείς είμαστε απολύτως διατεθειμένοι να κάνουμε διάλογο, εγώ θα σας πω ότι για την Παιδεία είναι απολύτως επιβεβλημένο αυτό. Δεν το είδαμε όμως στον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια».

«Το Διεθνές Απολυτήριο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται σε τουλάχιστον 5 Πρότυπα Σχολεία»

Αναφορικά με την πρόσκληση του «Ρουβίκωνα» από διευθυντή σχολείου στο Ίλιον την Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο κ. Πιερρακάκης ενημέρωσε πως ο εν λόγω διευθυντής έχει απομακρυνθεί από χθες Τετάρτη, επειδή δεν έχει συνεργαστεί για τη διενέργεια της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. «Η ΕΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη, προϋποθέτει όμως για να μπορέσει να έχει έκβαση να συνεργάζονται όλοι. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου μάς είπαν ότι αρνήθηκε να το κάνει κι επειδή αυτό δεν υπάρχει ως απάντηση, ειδικά σε τέτοια θέματα, ο διεθυντής απομακρύνθηκε, με την ΕΔΕ να συνεχίζεται».

Ερωτηθείς γαι την υπόθεση με τον αστυνομικό της Βουλής, σημείωσε πως αποτελεί μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους και τον ίδιο προσωπικά, έχοντας διαβάσει και ακούσει όσα αποκαλύπτονται. «Από την πρώτη στιγμή έχουμε κινητοποιηθεί να μάθουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί και εντός της σχολικής μονάδας, για αυτό κι έχει διαταχθεί κι εκεί κατεπείγουσα ΕΔΕ»,επεσήμανε ο υπουργός, κάνοντας μνεία και στην έκθεση που έγραψε το ένα παιδί για τον αδερφό του.

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις πρόσφατες ανακοινώσεις για το Διεθνές Απολυτήριο (IB), με τον υπουργό να σημειώνει πως αυτήν τη στιγμή εφαρμόζεται μόνο σε ιδιωτικά σχολεία στη χώρα, ωστόσο η ιδέα του να επεκταθεί και σα δημόσια αποτελεί σύλληψη από τη δεκαετία του '90 και συγκεκριμένα το 1995 όπου και νομοθετήθηκε ως δυνατότητα.

«Είναι πολύ σημαντικό στο εκπαιδευτικό σύστημα να μπορούμε να δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά. Αυτό λοιπόν θα ξεκινήσει πρώτα στα Πρότυπα Σχολεία, σε τουλάχιστον 5. Από τα 6.000 σχολεία παγκοσμίως που συνολικά εφαρμόζουν το IB, τα μισά περίπου είναι δημόσια, σε ποσοστό 45% συγκεκριμένα. Σε αυτά τα σχολεία όποιο παιδί της Β' και Γ' Λυκείου θέλει, θα μπορεί να κάνει είτε το Εθνικό Πρόγραμμα, δηλαδή τις Πανελλαδικές Εξετάσεις που έχουμε σήμερα, είτε να πάει απευθείας στο IB, όπως συμβαίνει στα ιδιωτικά σχολεία σήμερα. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό εδώ, ο στόχος είναι να επεκταθεί σε όλα τα Πρότυπα Λύκεια».

«Το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια έρχεται για κοινό μεταπτυχιακό με ελληνικό ΑΕΙ»

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα κοινών μεταπτυχιακών από πανεπιστήμια του εξωτερικού και ελληνικά ΑΕΙ λέγοντας, μάλιστα, «μόλις χθες ενημερώθηκα ότι το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια θα καταθέσει πρόταση για μεταπτυχιακό σε ελληνικό πανεπιστήμιο», ενώ επανέλαβε ότι περιμένει πάνω από 50 τέτοιες προτάσεις.

«Έχουν θεμελιωθεί πολλές καλές συνεργασίες από Έλληνες πανεπιστημιακούς στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Εμείς αξιοποιήσαμε 62 εκατ. ευρώ κατ αρχήν από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά αν διαπιστώσουμε ότι η χώρα μπορεί να γίνει περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης θα κάνουμε το παν για μεγαλύτερη χρηματοδότηση» επισήμανε για το θέμα αυτό ο υπουργός Παιδείας.

«Η ενιαία φιλοσοφία είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει περιττά νοητά τείχη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» κατέληξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Έχει πάει πολύ καλά το μέτρο απαγόρευσης των κινητών στα σχολεία»

Επιπλέον, ως προς την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης των κινητών στα σχολεία, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει αγκαλιαστεί από το σύνολο των καθηγητών, οι οποίοι το ζητούσαν από την προηγούμενη χρονιά. «Φέτος είναι χρονιά του σχολείου, θα δρομολογήσουμε πάρα πολλές αλλαγές στην πορεία», όπως είπε, ενώ ταυτόχρονα τόνισε με πολλά περιστατικά bullying δεν συμβαίνουν πια εντός της σχολικής μονάδας. «Είναι δώρον άδωρον να συμβαίνει εκτός σχολείου και όχι εντός σχολείου βέβαια. Για αυτό και όλοι συνεργαζόμαστε, ώστε να δούμε το πώς η κάθε οικογένεια θα παρέμβει, πώς οι δομές του κράτους θα μπορέσουν να παρέμβουν στο ζήτημα αυτό. Δημιουργούνται εφαρμογές, στέλνουμε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία».

Τέλος, για τους αιώνιους φοιτητές διευκρίνισε πως τέλος του χρόνου θα έχουμε τελειώσει με το θέμα αυτό «χωρίς πολλή συζήτηση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.