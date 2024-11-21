Ν. Παπαθανάσης: Έγκριση χρηματοδότησης 682 επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, μαζί με τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Πελοπίδα Καλλίρη, ανακοίνωσε την έγκριση για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, έξι επενδυτικών σχεδίων από μεγάλες επιχειρήσεις και 676 επενδυτικών σχεδίων του καθεστώτος de minimis, από νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, τα έξι επενδυτικά σχέδια από μεγάλες επενδύσεις που ήδη εγκρίθηκαν, έχουν συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 136,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 67,9 εκατ. ευρώ θα είναι η επιχορήγηση που θα δοθεί από το Πρόγραμμα ΔΑΜ. Αντίστοιχα, τα 676 επενδυτικά σχέδια, που επίσης εγκρίθηκαν και υπάγονται στο καθεστώς de minimis, έχουν συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό περίπου 57,7 εκατ. ευρώ εκ των οποίων περίπου 40,2 εκατ. ευρώ θα είναι η επιχορήγηση που θα δοθεί από το Πρόγραμμα ΔΑΜ.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας που προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν από τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, ανέρχεται σε 1.685. Ενώ, στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, αναμένεται και η ολοκλήρωση της αξιολόγησης επιπλέον επενδυτικών σχεδίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των οποίων αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν επιπροσθέτως, άλλες 2.300 νέες θέσεις εργασίας.

Η υλοποίηση των επενδύσεων που ανακοινώθηκαν σήμερα και θα ξεκινήσει από την αρχή της νέας χρονιάς, χάρη στην ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, είναι κομβικής σημασίας για τον αναπτυξιακό μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας στο σύνολο της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, που επί δεκαετίες ήταν συνδεδεμένες σχεδόν αποκλειστικά με τη δραστηριότητα της εξόρυξης του λιγνίτη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, προαναγγέλθηκαν επίσης νέα προγράμματα για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και νέων υπό σύσταση μεγάλων, μικρών πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο στις συγκεκριμένες περιοχές όσο και σε νησιά της χώρας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχοντας εξασφαλίσει πρώτη μεταξύ των 27, πρόγραμμα ύψους 1,6 δισ. ευρώ για τις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, συνεχίζει να υλοποιεί στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της και το μεταρρυθμιστικό της έργο, ενισχύοντας έμπρακτα την επιχειρηματικότητα κάθε μεγέθους, με έμφαση στις ΜμΕ. Στόχος παραμένει η δημιουργία ακόμα περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας και η αύξηση των εισοδημάτων για όλους τους συμπολίτες μας, κυρίως για τις νέες και τους νέους που θέλουμε να παραμείνουν στον τόπο τους και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Πελοπίδας Καλλίρης, τόνισε: «Η σημερινή ανακοίνωση των 6 επενδυτικών σχεδίων από μεγάλες επιχειρήσεις και 676 επενδυτικών σχεδίων από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν για να λάβουν χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΔΑΜ 2021-2027, επικυρώνει με τον καλύτερο τρόπο τη συστηματική δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια από την πολιτεία ώστε οι περιοχές που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση να ξαναβρούν τον αναπτυξιακό τους προσανατολισμό σε τομείς της σύγχρονης οικονομίας. Συνεχίζουμε σταθερά την προσπάθειά ώστε αυτές οι περιοχές να λάβουν έγκαιρα κάθε διαθέσιμο ευρώ προς όφελος της τοπικής οικονομίας και των κατοίκων τους».

