Φιλική τριάρα στον Άγιαξ με το… Neestrup's way για τον Παναθηναϊκό - Δείτε τα highlights

Ομάδα με πλάνο. Με παίκτες που έχουν δουλέψει συνεργασίες και ξέρουν πώς, πού και πότε πρέπει να δράσουν. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος από τη δουλειά του Τζέικομπ Νίστρουπ στη φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία του Παναθηναϊκού.



Φάνηκε και στο πιο δυνατό τεστ κόντρα στον Άγιαξ (3-1) πως οι «πράσινοι» είναι ένα καλά δουλεμένο σύνολο που… έχει τρέξει πολύ, για να βγάζει τέτοιες εντάσεις, να πρεσάρει και ν’ αποκτά όλο και περισσότερη διάρκεια σε αυτό που θέλει να εμφανίσει στα επίσημα ματς.



Στο ματς του Έρμελο, ο Νίστρουπ τοποθέτησε τους Καμαρά και Τσέριν στα χαφ. Ο Τετέι γι’ ακόμα μια φορά έδειξε έτοιμος να συμβάλλει πολύ διαφορετικά και με πιο αποτελεσματικό τρόπο στη γραμμή κρούσης, ενώ και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας (που μπήκε από το 14' λόγω αναγκαστικής αλλαγής του Καλάμπρια) από δεξιά ήδη αποδεικνύει γιατί αποκτήθηκε.



Οι «πράσινοι» ήταν κυρίαρχοι στο πρώτο ημίωρο. Ο Τετέι στο 15ο λεπτό φεύγοντας πίσω από τη σέντρα στην κάθετη του Τσάπρα έκανε το 1-0, ενώ, ο Ζαρουρί στο 30’ από πανέμορφο 1-2 των Γιάγκουσιτς και Ίνγκασον (που βρήκε τον Κροάτη με τακουνιά) διπλασίασε τα τέρματα του Παναθηναϊκού. Οι Ολλανδοί κατάφεραν να δοκιμάσουν τις αμυντικές αντιδράσεις των παικτών του Παναθηναϊκού στο τελευταίο 15λεπτο του πρώτου μέρους.

Ο Άγιαξ «συνήλθε» από το πρώτο, κάκιστο δικό του και εξαιρετικό για το «τριφύλλι», πρώτο ημίωρο. Και μάλιστα, επιτεύχθηκε και γκολ μείωσης του σκορ, αλλά από στατική φάση. Η κεφαλιά του Κοναντού στο 43’ έκανε το 2-1 και ο ίδιος παίκτης στην πρώτη φάση με την μπάλα κάτω που οι «πράσινοι» δεν αντιμετώπισαν σωστά, απείλησε με ένα διαγώνιο τελείωμα.



Ο έλεγχος που είχε χαθεί στο τελευταίο μέρος του πρώτου ημιχρόνου ανακτήθηκε στο δεύτερο 45λεπτο, δίχως όμως να επιτρέπεται από πλευράς Άγιαξ η ίδια εκρηκτικότητα επιθετικά. Ο Αίαντας ήταν καλύτερα οργανωμένος στα μετόπισθεν και ανάγκαζε τους παίκτες του Νίστρουπ σε πιο σετ παιχνίδι. Και πάλι όμως δεν έλειψαν ορισμένες καλές συνεργασίες. Ο Κοντούρης έπαιξε σε ρόλο 10αριού, ο Τσιριβέγια συνεισέφερε στα χαφ αρχικά δίπλα στον Καμαρά κι έπειτα με τον Σιώπη, ενώ, ο Ραστόντερ πραγματοποίησε την πρώτη του ανεπίσημη εμφάνιση με την πράσινη φανέλα.



Μάλιστα, στο 66ο λεπτό σε άλλη μια στιγμή που οι παίκτες του Παναθηναϊκού πρέσαραν υπέροχα και κέρδισαν την μπάλα, ο νέος επιθετικός της ομάδας νικήθηκε σε τετ-α-τετ! Παρά τις πολλές αλλαγές στην 11άδα, ο Νίστρουπ έβλεπε τους παίκτες του να μην χάνουν την αγωνιστική τους πειθαρχία. Και σε άλλη μια στιγμή που οι μεταβιβάσεις έδειχναν να σημειώνονται με αρμονία, καθαρό μυαλό και σχεδόν... μηχανικά για ν' αλλάξει πλευρά το παιχνίδι των παικτών της ελληνικής ομάδας, ο Μπινιάρης από αριστερά «σέρβιρε» για το κεφάλι του Ταμπόρδα και σημειώθηκε το 3-1.

Όσο περνούσαν τα λεπτά, οι Ολλανδοί εκμεταλλεύτηκαν την πτώση της απόδοσης των «πράσινων» που άρχισαν να κουράζονται, αλλά πέρα από ένα δοκάρι σε μακρινό σουτ, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρότατος κίνδυνος μέχρι και το φινάλε.

Παναθηναϊκός: Πένια (46’ Κότσαρης), Καλάμπρια (14’ Τσάπρας), Κυριακόπουλος (71’ Μπινιάρης), Ίνγκασον (46’ Κάτρης), Τουμπά (77' Λάβδας), Καμαρά (60’ Σιώπης), Τσέριν (46’ Κοντούρης), Ζαρουρί (46’ Τσιριβέγια), Αντίνο (60’ Ταμπόρδα), Γιάγκουσιτς (62’ Γιάγκουσιτς), Τετέι (60’ Ραστόντερ)

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