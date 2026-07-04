Οριοθετημένη είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας του Δήμου Προποντίδας, σήμερα 4 Ιουλίου 2026, περίπου στις 17:30.

Στο σημείο επιχειρούν, αφού κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση δυνάμεων, 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, με τη συνδρομή εθελοντών. Από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις νερού πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 17:54 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, ενώ στις 18:13 εκδόθηκε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Κηπούπολη και Αμπελάκια προς τη Νέα Καλλικράτεια.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Υδρευσης Παναγιώτη Τσικαρίδη, που μεταδίδει το thesspost, στις φλόγες τυλίγονται κατοικίες στην περιοχή με την πυροσβεστική ωστόσο να κάνει λόγο για ζημιές σε αύλειους χώρους κτιρίων, ενώ συνεχίζονται οι απομακρύνσεις ηλικιωμένων.

Οι δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης, ωστόσο καταλυτικής σημασίας αποδεικνύονται οι συνεχείς ρίψεις από αέρος.

Στο σημείο έχει σπεύσει και ο δήμαρχος της περιοχής, Μανώλης Καρράς.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους της περιοχής, η φωτιά έχει προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον τέσσερα σπίτια, ενώ η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον τρεις απεγκλωβισμούς κατοίκων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με χρήση οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να υποστηρίζεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός.

ΠΗΓΗ/SKAI.GR- THESSPOST

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