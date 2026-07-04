Εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Τα νέα δεδομένα στην έρευνα

Συνεχίζεται με αμειώτη ένταση η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από τα σημεία των εμπρηστικών επιθέσεων κατά γαλάζιων στελεχών, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, στην Θεσσαλονίκη.

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Η έρευνα έχει επεκταθεί σε παράλληλους δρόμους σε μια προσπάθεια πλήρους χαρτογράφησης της πορείας των δραστών.

Φαίνεται ότι η αρχική εικόνα που υπήρχε για μια ύποπτη μηχανή μικρού κυβισμού πάνω στην οποία επέβαιναν δύο άτομα κοντά στα δύο πρώτα σπίτια των στελεχών τη ΝΔ, δεν επιβεβαιώνεται μετά την αρχική εξέταση του οπτικού υλικού ότι συνδέεται με τους εμπρησμούς.

Αυτή η εξέλιξη τουλάχιστον δείχνει ότι δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος ο αριθμός των δραστών, υπήρχε μια εικόνα για τουλάχιστον τρία ίσως και τέσσερα άτομα όμως αναμένεται και η εξέταση νέων βίντεο από την Αντιτρομοκρατική.

Από εκεί και πέρα αναμένονται άμεσα οι άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, για να διαπιστωθεί από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας της περιοχής αν υπήρχε ύποτπη δραστηριότητα που θα συνδεθεί με συγκεκριμένα πρόσωπα.

Όσον αφορά τώρα τα λιγοστά ευρήματα από τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών που μεταφέρθηκαν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, ο αρχικός έλεγχος για γενετικό υλικό και αποτυπώματα είναι αρνητικός.

Πηγή: skai.gr

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