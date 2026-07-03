Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του, στην έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ τιμάται, με μια εβδομαδιαία σειρά τελετών σε πέντε πόλεις και σε δύο χώρες, με τις ιρανικές αρχές να αναμένουν εκατομμύρια προσκυνητές και πενθούντες.

Την ίδια ώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην πιθανή πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Παρά τις σοβαρές απώλειες του πολέμου και τις δεκαετίες οικονομικών δυσκολιών, η Τεχεράνη οργανώνει μία από τις μεγαλύτερες κρατικές τελετές στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επιδιώκοντας να προβάλει προς το εσωτερικό και το εξωτερικό την εικόνα ενός καθεστώτος που παραμένει ισχυρό και αμετακίνητο.

Σύμφωνα με τις αρχές, χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, εθελοντές, πανεπιστήμια και οργανώσεις έχουν κινητοποιηθεί για την οργάνωση της τελετής, ενώ αναμένονται εκατομμύρια πιστοί τόσο στο Ιράν όσο και στο γειτονικό Ιράκ.

Η κηδεία έχει επίσης έντονο θρησκευτικό συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του μήνα Μουχαράμ, που αποτελεί περίοδο πένθους για τους σιίτες μουσουλμάνους, ενώ οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων συμπίπτουν με την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και σημαντικές σιιτικές θρησκευτικές επετείους.

Το Ιράν φιλοδοξεί να μετατρέψει την τελετή σε επίδειξη ισχύος, παρουσιάζοντας τον Χαμενεΐ ως μάρτυρα και σύμβολο αντίστασης απέναντι στους αντιπάλους της χώρας.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ενδεχόμενο δημόσιας εμφάνισης του γιου του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος φέρεται να διαδέχθηκε τον πατέρα του στην ηγεσία της χώρας, αλλά παραμένει εκτός δημόσιας θέας από την έναρξη του πολέμου.



Πηγή: skai.gr

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