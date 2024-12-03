Του Αντώνη Αντζολέτου

Στον ΣΥΡΙΖΑ η κινητικότητα παραμένει μεγάλη. Εκτός από αυτούς που μένουν, υπάρχουν κάποιοι λίγοι που αμφιταλαντεύονται ακόμα για το τι θα κάνουν, καθώς και αρκετοί που «ανασχηματίζονται».

Ο Σωκράτης Φάμελλος το Σαββατοκύριακο, αλλά και τη Δευτέρα έψαχνε να «κλειδώσει» τους νέους ρόλους και να φτιάξει την ομάδα που θα πάει το κόμμα και πάλι μπροστά. Εγχείρημα ιδιαιτέρως δύσκολο. Το μόνο παρήγορο στοιχείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την πρώην αξιωματική αντιπολίτευση είναι πως σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ πετυχαίνει «double score» σε σχέση με το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν πληροφορίες πως για τη θέση του εκπροσώπου τύπου ο νέος πρόεδρος έψαχνε ένα πολιτικό στέλεχος, ενώ δεν είχε βγει εκτός συζήτησης να είναι κάποιος δημοσιογράφος. Το συνδυασμό και των δυο ο Σωκράτης Φάμελλος το βρήκε στο πρόσωπο του Γιώργου Καραμέρου ο οποίος έχει χαμηλό προφίλ σαν το ίδιο. Μέχρι χθες το μεσημέρι ο Χρήστος Γιαννούλης ήταν ο επικρατέστερος να αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο, όμως τελικά κρίθηκε πιο κρίσιμο ο βουλευτής Θεσσαλονίκης και δημοσιογράφος να προφέρει τις υπηρεσίες του από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου που επιθυμούσε και ο ίδιος. Αυτόν τον ρόλο θα έχει, εκτός απροόπτου και ο Νίκος Παππάς επιστρέφοντας στα παλαιά του καθήκοντα ύστερα από την τρίμηνη παρένθεση της προεδρίας της Κ.Ο. Τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, καθώς πρώτα θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Γραμματεία. Η συγκρότηση του επικοινωνιακού επιτελείου, στο οποίο θα συμμετέχει και ο διευθυντής του γραφείου τύπου Χρήστος Κυμπιζής, θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα.

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος δεν θα επιστρέψει στον ρόλο που είχε την περίοδο 2019-2023, ως διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά αν όλα πάνε σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υπάρχει, θα «μετακομίσει» στον έβδομο όροφο της Κουμουνδούρου για να αναλάβει διευθυντής του γραφείου του Σωκράτη Φάμελλου. Ο Γιώργος Μπάκης που έχει σήμερα αυτόν τον ρόλο θα βρεθεί στη Βουλή να αναλάβει τον συντονισμό των «27». Αύριο θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα για να εγκρίνει τις θέσεις του γραμματέα και του διευθυντή. Ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει ό,τι ακριβώς δεν έκανε πέρυσι ο Στέφανος Κασσελάκης προχωρώντας σε καρατομήσεις και δημιουργώντας μέτωπα με το «καλημέρα» της ανάληψης των καθηκόντων του.

Στο ερώτημα τι θα κάνει ο Παύλος Πολάκης σαφής απάντηση δεν υπάρχει. Χθες συναντήθηκε και πάλι με τον Σωκράτη Φάμελλο και καλά πληροφορημένες πηγές ανέφεραν πως το ραντεβού πήγε καλά. Θα αρκεστεί στον παλαιό του ρόλο του τομεάρχη Διαφάνειας; Το ποσοστό που πήρε στις εκλογές του έχει δώσει ατύπως τον τίτλο του «νούμερου δυο» του κόμματος συνεπώς όλοι αναμένουν τι θα επιλέξει. Από το γραφείο του προέδρου χθες πέρασαν μεταξύ άλλων ο Διονύσης Καλαματιανός, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Χρήστος Σπίρτζης. Ένα είναι το σήμα που θέλει να στείλει ο κ.Φάμελλος: η ενότητα. Επιθυμεί να δώσει ρόλους και σε κόσμο που δεν τον είχε στηρίξει και σε δεύτερο χρόνο θα αξιοποιηθούν και άλλα στελέχη. Για κάποιους, αφού προχωρήσουν οι αναθέσεις και οι αναπληρώσεις των κενών θα πρέπει να ακολουθήσει ένα γενικό «λίφτιγκ» που απαραιτήτως πρέπει να περιλαμβάνει και ένα «φρεσκάρισμα» από νέα πρόσωπα.

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο Στέφανος Κασσελάκης εξακολουθεί να επιχειρεί να φτιάξει την κοινοβουλευτική του ομάδα. Μέχρι στιγμής μπορεί να υπολογίζει στη Θεοδώρα Τζάκρη, στον Αλέξανδρο Αυλωνίτη, στη Ραλλία Χρηστίδου, στη Γιώτα Πούλου και στη Κυριακή Μάλαμα. Ακολουθούν ήδη κοινό κοινοβουλευτικό βηματισμό. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης θα μπορούσε να είναι ο εκτός του βουλευτής, ενώ ο Γιάννης Σαρακιώτης δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Όλα δείχνουν πως ο κ.Κασσελάκης για να συμπληρώσει την πολυπόθητη δεκάδα θα πρέπει να κοιτάξει να δεις αν μπορεί προσελκύσει βουλευτές και εκτός ΣΥΡΙΖΑ από τη «δεξαμενή» των ανεξάρτητων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.