Στο ζήτημα της φορολόγησης των τραπεζικών υπερκερδών οικοδομείται το νέο πεδίο μετωπικής σύγκρουσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, προαναγγέλοντας άλλες πρωτοβουλίες, και κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για λαϊκισμό, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταθέτει τη σχετική πρότασή του με τροπολογία στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας χθες σε σχετικό ερώτημα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «περιμένουμε πολλά πράγματα από τις τράπεζες, αλλά ένας έκτακτος φόρος δεν είναι στα σχέδιά μας».

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν, αποκωδικοποιώντας τη δήλωση του πρωθυπουργού, ότι το επόμενο διάστημα θα δοθεί προτεραιότητα στην κινητοποίηση των τραπεζών ώστε να διευκολυνθεί η χορήγηση δανείων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και σε αυτό αφορά η πρωθυπουργική δήλωση για όσα περιμένει η κυβέρνηση από τις τράπεζες.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έβαλε μια άλλη παράμετρο της στόχευσης της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «δεν είναι στις προτεραιότητες η έκτακτη φορολόγηση, αλλά περισσότερο η αποτελεσματικότητα και η ελάφρυνση των πολιτών ως προς τις χρεώσεις». Οπως είπε, στην κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της.

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου παραπέμπουν, επιπλέον, στην προ ημερών δήλωση του πρωθυπουργού ότι πλέον, με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, τα πρόσθετα έσοδα από μια έκτακτη φορολόγηση δεν μπορούν να δαπανηθούν, καθώς υπάρχουν οροφές στις δαπάνες. Σχετική αναφορά έκανε και χθες από το Λονδίνο, λέγοντας ότι «Βρισκόμαστε τώρα σε ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό, και όχι μόνο στις αγορές. Θεωρώ ότι οι αγορές το καταλαβαίνουν, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε και στους πολίτες ότι τα σημεία αναφοράς για τις δαπάνες είναι καθορισμένα. Συνεπώς, ακόμα και αν έχουμε πρόσθετα έσοδα, δεν μπορούμε να δαπανήσουμε αυτά τα έσοδα και να υπερβούμε το σημείο αναφοράς για τις δαπάνες».

Υπό αυτό το πρίσμα, κυβερνητικές πηγές κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό, υποστηρίζοντας, μάλιστα, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει, λόγω της θητείας του στην Ευρωβουλή, τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες και τους συνακόλουθους περιορισμούς. Για την κυβέρνηση η στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ακόμα μια ψηφίδα στην απεικόνιση του ΠΑΣΟΚ ως «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ».

Από τη Χαριλάου Τρικούπη απαντούν σε αυτή την κριτική καταλογίζοντας στην κυβέρνηση απροθυμία να προχωρήσει στη φορολόγηση των τραπεζών. Και από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι αυτό που απαγορεύεται από τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες είναι η διάθεση μη τακτικών εσόδων σε τακτικές παροχές. Υποστηρίζουν, επίσης, ότι μπορούν να διατεθούν τα έσοδα από έκτακτη φορολόγηση σε έκτακτες κοινωνικές δαπάνες και ότι αυτή ακριβώς είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Έτσι, όπως δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος καταθέτει τροπολογία για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, που προκύπτουν από την επιτοκιακή διαφορά και τις χρεώσεις. «Πρέπει να δείξουν οι τράπεζες ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο,κάτι που δεν έχουν κάνει μέχρι σήμερα, ενώ έχουν διαχειριστεί ήδη πάρα πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα, η πρωτοβουλία μας έχει και δημοσιονομικό και πολιτικό χαρακτήρα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια το φορολογικό νομοσχέδιο.

