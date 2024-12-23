Μπαχτσελί: Αφού έγινε η άλωση της Δαμασκού, πλησιάζει η άλωση της Ιερουσαλήμ

Οι οπαδοί του Ερντογάν ζήτησαν την άλωση της Ιερουσαλήμ με τον πρόεδρο της Τουρκίας να τους ζητά να κάνουν υπομονή μέχρι να θριαμβεύσουν!

📍Mardin



▪️Gençler: Reis bizi Kudüs’e götür.



▪️Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler şunu unutmayın, ‘Men Sabera Zafera’



«Αρχηγέ! Πήγαινε μας στην Ιερουσαλήμ!

Αρχηγέ! Πήγαινε μας στην Ιερουσαλήμ!

Αρχηγέ! Πήγαινε μας στην Ιερουσαλήμ!»

Ερντογάν: «Μην ξεχνάτε! Εσείς νεοι μην ξεχνάτε! Όποιος κάνει υπομονή, αυτός θριαμβεύει!»

«Αφού έγινε η άλωση της Δαμασκού, πλησιάζει και η άλωση της Ιερουσαλήμ»

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί υπόσχεται την άλωση της Ιερουσαλήμ.

«Όσους μας απειλούν θα τους ξεδοντιάσουμε μέσα στην Ιερουσαλήμ. Δεν ανεχόμαστε τις αθλιότητες του σιωνισμού» είπε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν και πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης.

Αναλυτικά ο Μπαχτσελί δήλωσε: «Η ιστορία μας λέει ότι ο πρώτος σταθμός της Ιερουσαλήμ είναι η Δαμασκός. Εάν η Δαμασκός είναι ασφαλής, η Ιερουσαλήμ θα είναι επίσης ασφαλής όταν έρθει η μέρα.

Ο Ομάρ πρώτα κατέλαβε η Δαμασκό το 636 και μετά πήρε την Ιερουσαλήμ το 637. Ο Σαλαντίν κατέλαβε για πρώτα πήρε τη Δαμασκό το 1184 και μετά κατέλαβε την Ιερουσαλήμ το 1187. Ο Σουλτάνος Σελίμ πρώτα.κατέλαβε τη Δαμασκό το 1516 και στη συνέχεια έβαλε τη σφραγίδα του στην Ιερουσαλήμ.

Όσοι μας δείχνουν τα δόντια και μας κουνάνε το δάχτυλο να ξέρουν πως του ξεριζώνουμε τα δόντια και είναι κοντά η στιγμή που θα το κάνουμε αυτό στην Ιερουσαλήμ. Γι αυτό το Ισραήλ πρέπει να κάνει στροφή από τα λάθη. Εμείς δεν ανεχόμαστε τις αθλιότητες του Σιωνισμού… Δεν φοβόμαστε. Από την ώρα που νευριάσουμε μετά ας το σκεφτούν οι άλλοι.

Είναι τεράστια η νοσταλγία μας για τη θέα του Όρους των Ελαιών, η γεωγραφία της καρδιάς μας που φουντώνει με τις αναμνήσεις από την Ιερουσαλήμ, κι έχει φτάσει στο σημείο να ξεχειλίσει με μια σταγόνα.

Άρα, από τη στιγμή που έγινε η Άλωση της Δαμασκού είναι κοντά και η Άλωση της Ιερουσαλήμ!».

Ο Γκολάνι οδήγησε το αμάξι του Φιντάν και ανέβηκαν σε υψώματα της Δαμασκού

Από ψηλά θαύμασαν την πρωτεύουσα της Συρίας και μαζί ήπιαν τσάι.

Ο Φιντάν κατηγορεί το βαθύ κράτος της Αμερικής και προσεγγίζει τον Τραμπ

«Για τις ΗΠΑ είναι σημαντική η Τουρκία ή μια τρομοκρατική οργάνωση όπως το PKK»

«Ο κ. Τραμπ είχε προσπαθήσει να επιλύσει το ζήτημα όμως δεν τον άφησε το σύστημα»

Χακάν Φιντάν: «To σύστημα της Αμερικής είναι γεμάτο με ανθρώπους που δεν κοιτάζουν μόνο το συμφέρον των ΗΠΑ αλλά και άλλων χωρών που δεν θέλω να κατονομάσω. Όταν κάποιος κοιτάξει το συμφέρον των ΗΠΑ με μια μαθηματική εξίσωση, αν δηλαδή είναι σημαντική η Τουρκία; Η είναι σημαντική μια τρομοκρατική οργάνωση όπως το PKK. O κ. Τραμπ βλέπει τα μαθηματικά του ζητήματος. Όμως μέσα στο σύστημα υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν και δίνουν αίμα στο PKK για να εξυπηρετήσουν και άλλα συμφέροντα. Στο παρελθόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν είδαν τα πράγματα τόσο ξεκάθαρα όσο ο κ.Τραμπ. Πιστεύω στη νέα περίοδο ο κ. Τραμπ θα είναι πιο αποφασιστικός, πιο ισχυρός και θα προσεγγίσει το ζήτημα διαφορετικά και θα σκεφτεί μόνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ για να επιλύσει το θέμα αυτό».

TURKIYE: «Tα γαλλικά μαχητικά που απογειώθηκαν από την Πάφο παραβίασαν τον εναέριο χώρο της «ΤΔΒΚ»

«Διάβημα από το υπουργείο Εξωτερικών στη Γαλλία»

Η προετοιμασία της πιθανής συμφωνίας Τουρκίας - Συρίας είχε ξεκινήσει από το 2020

H Tουρκία με επιστολή Σινιρλίογου είχε δηλώσει πως δεν αναγνωρίζει την κυπριακή ΑΟΖ και πως έχει συμφωνία με τη Λιβύη και με την «ΤΔΒΚ»

Δείτε εδώ

