Πανηγυρίζουν στην Τουρκία για τους δασμούς του Τραμπ

Πανηγυρίζουν στην Τουρκία με τους δασμούς του Τραμπ, μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Με τους χαμηλότερους δασμούς η Τουρκία, μόλις 10%».

Ξεκινά εκ νέου ο οικονομικός διάλογος υψηλού επιπέδου ΕΕ - Τουρκίας

Μεχμέτ Σιμσέκ, υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας: «Ο Οικονομικός Διάλογος Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-ΕΕ ξεκινά εκ νέου μετά από 6 χρόνια. Ο διάλογος είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών και η οικονομική ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλιστεί καλύτερα με την ισχυρή ενσωμάτωση της Τουρκίας. Είμαστε έτοιμοι για ισχυρότερη και πιο στρατηγική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η Ελλάδα ετοιμάζει μακροπρόθεσμο αμυντικό πρόγραμμα 25 δισ. ευρώ αναφέρει το πρακτορείο Ανατολή μετά τη χθεσινή παρουσίαση του ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος στη Βουλή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Hurriyet λέει: «Κίνηση 25 δισ. ευρώ από την Ελλάδα. 12ετες εξοπλιστικό πρόγραμμα» και η Yeni Safak: «H ελληνική αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Μητσοτάκη - Κατηγορίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Τούρκοι αναλυτές: «Η Ελλάδα εξοπλίζεται - Η μεγαλύτερη απειλή για την Τουρκία είναι η Ελλάδα, όχι το Ισραήλ»

«Το 2025 δεν θα είναι όπως το 2024»

«Πιθανόν το Ισραήλ να προσπαθεί να δημιουργήσει συμμαχίες εναντίον της Τουρκίας μαζί με την Ελλάδα και άλλες χώρες της περιοχής. Αλλά δεν πιστεύω πως θα φτάσει σε επικίνδυνα σημεία αυτή η απειλή. Κατά την άποψη μου από το 1993 όταν εφαρμόστηκε το αμυντικό δόγμα Ελλάδας - Eλληνοκυπρίων, η Ελλάδα εξοπλίστηκε σε σοβαρά επίπεδα. Το νούμερο ένα ζήτημα της Τουρκίας για τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι η Ελλάδα θα είναι η 'νότια Κύπρος' ( Κυπριακή Δημοκρατία).

» Θα ακολουθήσουν η τρομοκρατία, η Συρία και το Ισραήλ. Όσο η Ελλάδα εξοπλίζεται, όσο η Κύπρος εξοπλίζεται τόσο θα αυξάνονται και οι φωνές της ΕΟΚΑ.Πρέπει να δούμε την αποτρεπτική μας δύναμη στην Αεροπορία. Είναι ζωτικής σημασίας. Ας είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ ή υποψήφια χώρα. Στο Αιγαίο οι 24 ώρες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Βλέπω πως το 2025 στο Αιγαίο και στην Αν, Μεσόγειο θα περάσουμε πιο ξινή περίοδο σε σχέση με το 2024».

Πηγή: skai.gr

