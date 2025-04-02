Για μετεγκατάσταση των ρωσικών S-400 στη Συρία μιλούν τα τουρκικά ΜΜΕ, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινουύπολη ο Μανώλης Κωστίδης.
Συγκεκριμένα, το turkiyegazetesi.com.tr αναφέρει ότι η Τουρκία έκανε το επίσημο βήμα για να πάρει τον έλεγχο της στρατηγικής αεροπορικής βάσης Tiyas (T4) στην καρδιά της Συρίας. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που μίλησαν στο Middle East Eye, η Άγκυρα σκοπεύει να αναπτύξει στην περιοχή ένα πολυεπίπεδο δίκτυο αεράμυνας με συστήματα Hisar-O, Hisar-RF και Trench μεγάλου βεληνεκούς.
Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η Τουρκία παρενέβη για να ελέγξει τη στρατηγική αεροπορική βάση Τ4 στην καρδιά της Συρίας. Κατά πληροφορίες από πηγές ασφαλείας, η Άγκυρα σχεδιάζει να μετατρέψει τη βάση σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο αεράμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθεί ένα πολυεπίπεδο δίκτυο αεράμυνας που θα αποτελείται από τα συστήματα Hisar- O, Hisar-RF και τα συστήματα μεγάλης εμβέλειας Trench. Εξετάζει, επίσης, την προσωρινή ανάπτυξη των συστημάτων αεράμυνας S-400, εφόσον το εγκρίνει η Ρωσία.
Αμυντικό σχέδιο ανά στρώματα: HISAR και S-400 στο τραπέζι
Η Τουρκία έχει ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη διαδικασία στρατιωτικής προετοιμασίας στη Συρία ενάντια τόσο στην DAESH (ISIS) όσο και στην αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ στην περιοχή.
Σύμφωνα με δηλώσεις του ταξίαρχου ε.α. καθηγητή Δρ Fahri Erenel που παραθέτει η Turkiyegazetesi.com.tr, η Τουρκία θα κάνει σημαντικές κινήσεις στη Συρία από τον Απρίλιο. Ενώ η Άγκυρα προετοιμάζει πρωτόκολλα για συμφωνίες άμυνας και συνεργασίας με τη μετα-Assad προσωρινή κυβέρνηση, εστιάζει ιδιαίτερα στην αποτροπή των φιλοδοξιών του Ισραήλ να φτάσει στη γραμμή του Ευφράτη.
Στόχος των τουρκικών αρχών είναι να αναπτύξουν συστήματα αεράμυνας τύπου Hisar στην T4 και να δημιουργήσουν ένα πολυεπίπεδο αμυντικό δίκτυο για την προστασία του εναέριου χώρου. Συστήματα μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς θα αναπτυχθούν γύρω από τη βάση για την προστασία από πιθανές απειλές. Η Άγκυρα θα αναπτύξει επίσης UCAV με δυνατότητες επιτήρησης και κρούσης.
Πηγές ανέφεραν ότι θα ξεκινήσουν μεγάλης κλίμακας εργασίες κατασκευής και ανακατασκευής γύρω από τη βάση, ενώ εξετάζεται, επίσης, η προσωρινή ανάπτυξη συστημάτων S-400 στην περιοχή. Σύμφωνα με το Middle East Eye, απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας για να υλοποιηθούν τα νέα αυτά σχέδια.
Πρόγραμμα των F-35: Κυρώσεις ΗΠΑ, S-400 και νέες διαπραγματεύσεις της Τουρκίας
Στη σκιά όλων αυτών των εξελίξεων, έχει ξεκινήσει μια νέα διπλωματική κίνηση μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον σχετικά με την κρίση των S-400. Τούρκοι αξιωματούχοι διεξάγουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την άρση των κυρώσεων και την επανένταξή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Μεταξύ των προτάσεων είναι η απενεργοποίηση του συστήματος S-400 ή η μετεγκατάστασή του σε βάση έξω από την Τουρκία.
