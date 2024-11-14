ΣΥΡΙΖΑ: Το χρονικό της πολυδιάσπασης

Του Αντώνη Αντζολέτου

Από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, το 2015, υπήρξαν πολλές «προφητείες» σχετικά με την επιστροφή του στο 3%. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά το συνέδριο δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές για το μέλλον του και δείχνουν να τις εκπληρώνουν.

Ασφαλώς είναι ακόμα πολύ νωρίς, καθώς αυτό που μετράει είναι τι θα γράψει το κοντέρ μετά την εκλογή του νέου προέδρου.

Η Opinion Poll για το Action 24 αποτύπωσε το κόμμα στην εκτίμηση ψήφου στο 6,6%, φέρνοντάς το στην πέμπτη θέση.

Οι ορκισμένοι εχθροί του ΣΥΡΙΖΑ βασισμένοι στο γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αντιμνημονιακό ρεύμα και το κύμα των αγανακτισμένων προκειμένου να βρεθεί στην εξουσία, εκτιμούσαν πάντα πως το «τέλος» δεν θα αργήσει να έρθει. Κανείς, ωστόσο δεν θα μπορούσε να προβλέψει όλα αυτά που ακολούθησαν από το καλοκαίρι του 2023 και μετά.

Η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανοδική από το 2012. Τον Μάιο έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με 16,78% (52 βουλευτές) και έναν μήνα μετά άγγιξε την εξουσία καταγράφοντας 26,89% (71 έδρες).

Τη διακυβέρνηση της χώρας με τη συνδρομή των ΑΝΕΛ την ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2015 κόβοντας πρώτος το νήμα στις εθνικές κάλπες με 36,34% (149 βουλευτές). Ακολούθησε άλλη μια νίκη μετά την υπογραφή του μνημονίου τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς με 35,46% (145 έδρες).

Η πρώτη πτώση, που όμως ήταν τελικά «βελούδινη», ήρθε τον Ιούλιο του 2019 όταν έχασε από τη Νέα Δημοκρατία και αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με ποσοστό 31,53% (86 βουλευτές).

Πολλοί θεώρησαν τότε πως αυτό ήταν το «εισιτήριο» για τη θεμελίωση του ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του δεύτερου πόλου της εξουσίας αφήνοντας για πάντα έξω από το παιχνίδι το ΠΑΣΟΚ. Παρά τα σχεδόν πέντε χρόνια στη διακυβέρνηση με επιβολή μέτρων λιτότητας το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είχε καταφέρει εκείνο το καλοκαίρι να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τις δυνάμεις του βάζοντας μια ισχυρή παρακαταθήκη για το μέλλον.

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά την επόμενη τετραετία.

Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις στην Κουμουνδούρου για τα λάθη που έγιναν και ο ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2023 συρρίκνωσε σημαντικά τα ποσοστά του. Το γεγονός πως δεν συζητήθηκαν τα αίτια της ήττας, οι καταστατικές αλλαγές που έγιναν, η απλή αναλογική και η προοδευτική διακυβέρνηση που δεν λειτούργησαν, αλλά και η έντονη κριτική που δέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας εσωκομματικά από την αριστερή του πτέρυγα ήταν μερικοί από τους λόγους που οδήγησαν τον ΣΥΡΙΖΑ να πέσει στο 20,07% τον Μάιο του 2023 (71 βουλευτές). Στο 17,83% βρέθηκε έναν μήνα μετά (47 βουλευτές) διατηρώντας ωστόσο τη δεύτερη θέση.

Η ιστορία από εκεί και μετά είναι γνωστή, καθώς αποδείχτηκε πως η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του κόμματος ήταν καταλύτης των εξελίξεων. Και κυρίως το γεγονός πως τα «κλειδιά» του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν σε ένα πρόσωπο που δεν προερχόταν από τα σπλάχνα του και το οποίο στην πορεία αμφισβητήθηκε πολύ.

Μέσα σε αυτή την πολύχρονη και πολυτάραχη πορεία δεν είναι λίγα τα κόμματα που έχουν ως αφετηρία τους τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Λαϊκή Ενότητα του Παναγιώτη Λαφαζάνη τον Αύγουστο του 2015, με την αποχώρηση 29 βουλευτών, ήταν η πρώτη μεγάλη διάσπαση. Δεν κατάφερε, ωστόσο να πετύχει την είσοδό της στη Βουλή.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης μετέπειτα δημιούργησε το ΜέΡΑ25, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου την Πλεύση Ελευθερίας. Οι δυο τελευταίοι σχηματισμοί πέτυχαν την κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση με την Πλεύση Ελευθερίας να παρουσιάζει, μάλιστα σήμερα συνεχή δημοσκοπική άνοδο.

Η Νέα Αριστερά αποτέλεσε το νέο διαζύγιο στελεχών αρχικά ως κοινοβουλευτική ομάδα των «11» και πλέον ως κόμμα μετά το ιδρυτικό συνέδριο που ολοκληρώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η ομάδα των Αλέξη Χαρίτση, Έφης Αχτσιόγλου, Νάσου Ηλιόπουλου και Δημήτρη Τζανακόπουλου διαφώνησαν πολύ με τον Στέφανο Κασσελάκη και αποχώρησαν μετά από μια θυελλώδη Κεντρική Επιτροπή. Είχε προχωρήσει και η φυγή της «Ομπρέλας» των Ευκλείδη Τσακαλώτου, Νίκου Βούτση, Πάνου Σκουρλέτη, Νίκου Φίλη, Δημήτρη Βίτσα κ.α. Νέα και τελευταία πράξη διάσπασης αποτελεί το εν αναμονή νέο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, με βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να το συγκροτούν.

