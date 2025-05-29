Άναψε το πράσινο φως για τα Θαλάσσια Πάρκα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των Θαλάσσιων Πάρκων σε Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο, με την κυβέρνηση να σχεδιάζει να τα παρουσιάσει πριν τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς (9-13/6) στη Νίκαια της Γαλλίας, όπου θα πραγματοποιήσει σχετική παρέμβαση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός άναψε το πράσινο φως ώστε να διευθετηθούν άμεσα τα όποια τεχνικά ζητήματα για να είναι η Ελλάδα σε θέση να αναρτήσει τα Θαλάσσια Πάρκα σε δημόσια διαβούλευση, προτού ο ίδιος αναχωρήσει για τη διεθνή διάσκεψη στην Κυανή Ακτή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα.

Εφόσον λυθούν και ορισμένες εκκρεμότητες (οι οποίες αφορούν αποφάσεις γύρω από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πάρκου) σε σύσκεψη που σχεδιάζεται να γίνει αύριο, Παρασκευή με τη συμμετοχή των αρμόδιων μελετητών, η κυβέρνηση θα έχει πλέον στα χέρια της ολοκληρωμένα τα Θαλάσσια Πάρκα, τα οποία είχε προαναγγείλει την άνοιξη του 2024, στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ωκεανών στην Αθήνα.

Ο χάρτης με τα Θαλάσσια Πάρκα (Τα Νέα)

Η μελέτη για το πάρκο του Νοτίου Αιγαίου κρίνεται τη δεδομένη στιγμή πιο ώριμη από αυτήν του Ιονίου, ωστόσο η λογική της κυβέρνησης είναι να ανακοινωθούν και τα δύο πάρκα ταυτόχρονα.

Η διάσκεψη της Νίκαιας λειτουργεί ως καταλύτης για την ανακοίνωση των πάρκων και βασικός στόχος της Ελλάδας είναι να προκύψουν περιοχές προστασίας σε Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο όπου θα μπορούν στη συνέχεια οι αρμόδιοι φορείς να επιτηρούν ότι όλα λειτουργούν βάσει των κανόνων που ετέθησαν και όπου θα μπορούν να επιβάλλονται και οι ανάλογες κυρώσεις σε όποιον δεν τηρεί αυτούς τους κανόνες.

Όπως εξηγούν στην εφημερίδα αρμόδιες πηγές, η εν λόγω «άσκηση», όσον αφορά την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο πάρκων, είναι «αρκετά σύνθετη», με τα κριτήρια λειτουργικότητας του πρότζεκτ να συνοψίζονται στη φράση «ουσιαστική διαχείριση και έλεγχος».

Στην περίπτωση του Νοτίου Αιγαίου, η δυσκολία έγκειται περισσότερο σε ζητήματα διαχειριστικά που απορρέουν από τον «κατακερματισμό» του πάρκου προκειμένου να «χωρέσουν» οι περιοχές προστασίας εντός των χωρικών μας υδάτων και να μπορεί, παράλληλα, να γίνεται «αποτελεσματική διαχείριση».

Όσο για το αν τελικά θα ενταχθεί εξαρχής στο συγκεκριμένο πάρκο και το νότιο τμήμα της Αμοργού, αυτό μένει να αποφασιστεί από την ομάδα μελέτης.

Αντίστοιχα, στο πάρκο του Ιονίου, το ζητούμενο είναι να διευκρινιστούν ζητήματα που αφορούν χρήσεις γης, έπειτα από την προσθήκη και παράκτιων τμημάτων της ηπειρωτικής χώρας (Κυπαρισσιακός Κόλπος, Μάνη κ.ά.) στις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και ακτών μεγάλων νησιών όπως η Λευκάδα, η Κεφαλονιά και τα Κύθηρα, όπου φωλιάζουν θαλασσοπούλια και θαλάσσια θηλαστικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πάρκο στο Ιόνιο θα αγγίζει πλέον τα 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το πάρκο στο Νότιο Αιγαίο να ξεπερνά σε έκταση τα 8.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ως προς τη μορφή, τώρα, των δύο πάρκων, του Ιονίου θα χαρακτηρίζεται περισσότερο από μια «συνέχεια» αναφορικά με τα τμήματα θαλάσσιας προστασίας ενώ του Νοτίου Αιγαίου θα παραπέμπει περισσότερο σε «κατακερματισμένες» ζώνες προστασίας που θα περιλαμβάνουν νησίδες, βραχονησίδες, ορισμένα κατοικημένα νησιά (Φολέγανδρος, Ανάφη) και τις θαλάσσιες περιοχές τους, με όριο πάντα τα έξι ναυτικά μίλια.

Σημειώνεται πως το ζήτημα των Θαλάσσιων Πάρκων είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όταν αυτή γίνει.



