Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στις 29 Μαΐου 2017, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τιμά τη μνήμη του πατέρα του με μια ανάρτηση στα social media.

«Πάντα παρών. Στη μνήμη, στη σκέψη, στις πράξεις μου», όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο πρωθυπουργός συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία των δυο τους.

Το ίδιο έκανε λίγο νωρίτερα και η κόρη του, Ντόρα Μπακογιάννη, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του με τα εγγόνια του σε ανέμελη στιγμή στην παραλία.

«Πόσα από αυτά που γίνονται σήμερα τα έλεγες από τότε», έγραψε η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, θέλοντας να αποτυπώσει την επίδραση των λόγων και της πολιτικής σκέψης του πατέρα της.

Χατζηδάκης: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ένας πολιτικός μπροστά από την εποχή του

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή τα οκτώ χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μοιράστηκε μέσω ανάρτησης στον προσωπική του σελίδα στο Facebook προσωπικές αναμνήσεις και στιγμές από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον πρώην πρωθυπουργό.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Σαν σήμερα, πριν από 8 χρόνια, έφυγε από κοντά μας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ένας μεγάλος Έλληνας πολιτικός, ο οποίος επηρέασε βαθιά τη δική μου πολιτική διαδρομή.

Θυμάμαι ακόμα, μαθητής τότε, να παρακολουθώ μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση η καθαρότητα της σκέψης του, η ψυχραιμία, τα επιχειρήματά του. Τον γνώρισα λίγο αργότερα, στα 21 μου, ως φοιτητής. Και η συνεργασία μας ξεκίνησε όταν ανέλαβα γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Από τότε, για σχεδόν τρεις δεκαετίες, κρατήθηκε ζωντανή. Είχα τη χαρά και την τιμή να τον συναντώ συχνά, είτε ως ευρωβουλευτής είτε ως υπουργός. Οι συζητήσεις μαζί του ήταν πάντοτε μια πνευματική άσκηση.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ένας πολιτικός μπροστά από την εποχή του. Με τετράγωνο μυαλό και ανοιχτό πνεύμα. Ανεκτικός στις αντίθετες απόψεις, βαθιά φιλελεύθερος, πραγματικά πατριώτης. Αγνοούσε το πολιτικό κόστος, όταν πίστευε ότι κάτι ήταν αναγκαίο για το καλό του τόπο. Και προειδοποιούσε, με διορατικότητα, για τις οδυνηρές συνέπειες του λαϊκισμού και της δημαγωγίας.

Σήμερα, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουμε την ευκαιρία να ανεβάσουμε την Ελλάδα ψηλότερα. Να κάνουμε πράξη κι άλλες σύγχρονες μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Χωρίς μεγάλα λόγια και πολιτικές “σαπουνόφουσκες”. Αλλά με αλήθεια και χειροπιαστό έργο. Κι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τη μνήμη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη!»

